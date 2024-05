Il capo dell'Ufficio Elettorale risponde alla dichiarazione rilasciata ad Rtv dal Segretario di Stato agli Affari Interni

Il Capo dell'Ufficio Elettorale della Repubblica di San Marino intende precisare, anche a nome dell'ufficio che rappresenta, alcune inesattezze emerse nel corso del servizio andato in onda durante l'edizione serale del telegiornale di RTV San Marino nella giornata di ieri, mercoledì 22 maggio 2024.

1. L'Ufficio di Stato Civile Servizi Demografici ed Elettorali ed Ufficio Passaporti, quantomeno dall'ottobre 2021, riceve anche senza appuntamento, pur mantenendo la possibilità di prenotazione per chi vuole evitare eventuali attese.

2. L'ufficio che dirigo, come previsto dalla legge elettorale, anche per questa tornata elettorale sarà aperto al pubblico ininterrottamente dal 31 maggio sino all'8 giugno dalle ore 9 alle ore 19, compresi sabato e domenica. Il giorno 9, in occasione delle elezioni generali, sarà aperto ininterrottamente dalle ore 7 alla chiusura dei seggi.

3. Come Capo dell'Ufficio Elettorale ho, sin dalla prima commissione elettorale tenutasi nel gennaio 2022, evidenziato il considerevole incremento di cittadini sammarinesi a seguito della emanazione delle leggi n. 121/2019 e n. 131/2021, suggerendo in varie occasioni e in sedi diverse di valutare le migliori strade possibili per garantire servizi e accessibilità al voto a tutti, soluzioni mai trovate per ragioni non dipendenti da questo ufficio.

4. Come Capo dell'Ufficio Elettorale, ho già individuato soluzioni volte ad incrementare il potenziale di servizio dell'ufficio con un considerevole aumento del numero di macchinari a disposizione, ancorché temporanei, il tutto per consentire il sereno svolgimento della tornata elettorale.

5. In epoche forse ormai remote, cittadini sammarinesi residenti all'estero che si presentavano in Repubblica per il voto erano numerosissimi e l'ufficio è sempre riuscito a far fronte a tali numeri con le forze a disposizione.

6. Per il ruolo che rivesto e per le persone che insieme a me lavorano all'Ufficio Elettorale, concludo dicendo che il solo obiettivo dell'intero Ufficio Elettorale ad oggi è quello di svolgere al meglio i compiti a noi demandati, di garantire il miglior servizio pubblico possibile con gli strumenti ed il personale a disposizione, assicurando lo svolgimento della prossima tornata elettorale con trasparenza e professionalità.



Nel ringraziare per l'attenzione, condivido con voi il mio personale motto: "Da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano."



Comunicato stampa

Il Capo dell'Ufficio Elettorale Avv. Marialaura Marinozzi

