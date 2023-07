Il “Capodanno dell’estate” dà l’avvio alla stagione estiva 2023 – Ottimi i risultati delle Forze in campo

Il “Capodanno dell’estate” dà l’avvio alla stagione estiva 2023 – Ottimi i risultati delle Forze in campo.

Si è concluso, senza criticità di rilievo, il “Capodanno dell’estate”, che ha interessato i 40 chilometri della Riviera riminese, registrando la presenza, spesso contemporanea, di diverse migliaia di partecipanti. Efficacissimo si è rivelato il dispositivo di sicurezza, elaborato nel corso di varie riunioni di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riguardante l’impiego delle Forze dell’Ordine anche sul versante della vigilanza e della prevenzione, grazie alla significativa assegnazione di uomini e alla presenza dei reparti specialistici di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Nell’ambito del dispositivo generale di ordine e sicurezza pubblica sono stati impegnati 270 unità della Polizia di Stato, che con la Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria hanno controllato 3.175 persone, di cui 1.172 presso le stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione; 647 veicoli con 81 posti di controllo distribuiti lungo il tratto interessato dagli eventi; sono state elevate 131 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, denunciate 18 persone e arrestate 4. In campo anche un elicottero della Polizia di Stato che ha svolto servizi mirati nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha realizzato controlli riguardanti 1.047 persone e 320 veicoli, denunciando 25 persone, arrestandone 4 ed elevando 35 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha svolto servizi con 26 pattuglie, 60 militari di cui 10 provenienti da Bologna, Modena e Ravenna, controllando 87 persone, 52 veicoli e procedendo al sequestro di 208 pezzi tra giocattoli e peluche non rispondenti alle prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti. Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, con 8 unità navali e 39 militari, ha sottoposto a controlli di polizia 8 natanti che hanno violato le ordinanze dell’Autorità marittima Prefettura di Rimini Ufficio Territoriale del Governo riguardanti, in special modo, il divieto di avvicinamento ai siti interessati dalle manifestazioni pirotecniche. La Capitaneria di Porto è intervenuta con 45 uomini, utilizzando per le singole giornate 3 mezzi terrestri e 4 mezzi navali in stretto contatto con le tre sale operative. Significativo il contributo delle Polizie Locali dei Comuni della Riviera che hanno impiegato: a Rimini 40 vigili al giorno, a Riccione fino a 73 vigili per il sabato, a Misano Adriatico fino a 19 unità, a Cattolica hanno operato 68 agenti della Polizia Locale con l’ausilio di 15 street tutor; a Bellaria Igea Marina tre pattuglie al giorno controllando 20 esercizi per verificare il rispetto dell’ordinanza comunale che ha vietato l’uso del vetro. “Ancora una volta – ha commentato il Prefetto Padovano- a fronte dell’aumentata richiesta di sicurezza da parte della comunità, in un territorio che attrae flussi considerevoli di turisti, si conferma e si consolida l’efficacia della collaborazione e dello sforzo sinergico tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, ai quali, indistintamente, va il mio più sentito ringraziamento, l’ottimo risultato raggiunto rafforza il convincimento che il lavoro di squadra ripaga sempre”.

cs Prefettura Rimini

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: