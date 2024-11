Il Capodanno più lungo cala il tris: 31 dicembre la musica delle feste di Vinicio Capossela 30 dicembre il mix esplosivo di musica e comicità di Elio e le Storie tese, 29 dicembre le sonorità di Irene Grandi

‘Conciati per le feste’ arriva a Rimini per Capodanno. Non poteva esserci incontro più felice per la serata più attesa dell’anno di quello fra il nuovo tour di Vinicio Capossela, che è un omaggio alla baldoria e alla tradizione delle feste, e la serata clou del Capodanno più lungo del mondo di Rimini che quest’anno cala il tris e sperimenta la nuova formula del capodanno lungo oltre 50 ore, dalla sera del 29 dicembre al mattino dell’1 gennaio. Si parte domenica 29 dicembre con Irene Grandi, una delle artiste più amate del pop italiano con un concerto unico in cui ripercorre la sua lunga e brillante storia musicale iniziata nel 1994. Si prosegue lunedì 30 dicembre con il concerto coinvolgente e pieno di umorismo di Elio e le Storie Tese maestri di parodie, improvvisazione e interazione con il pubblico e di una creatività senza limiti per un viaggio attraverso il repertorio senza tempo da “La terra dei cachi” a “Supergiovane”, da “Servi della gleba” alle hit che mettono in luce le contraddizioni del nostro paese. E si arriva, in un crescendo incessante, al momento più atteso, quello di martedì 31 dicembre con Vinicio Capossela e il suo repertorio vasto e ricco di canzoni che danno spazio all’anima della festa e che per due decadi hanno trovato vita solo sul palcoscenico e nella dimensione unica e magica dei concerti dal vivo. Uno spettacolo strabordante, affinato in anni di pratica di concerti per le feste, perfetto per il brindisi corale di Rimini al nuovo anno che culminerà con il doppio spettacolo dell’Incendio al Castello nella piazza dei Sogni. Una festa lunghissima, dal 29 dicembre alla mattina del 1 gennaio, disseminata di grandi artisti, mostre, musei aperti, installazioni e luci di Natale che culminano nel programma del 31 dicembre che prevede 7 feste in contemporanea in una sola notte. Oltre al concerto di Vinicio Capossela - in piazza Malatesta – la notte di San Silvestro propone spettacoli, dj set, concerti, disco party, balli latini e ritmi jazz, note classiche e rock per un viaggio musicale diffuso nei luoghi identitari della città che vedranno piazza Cavour, il teatro Galli, il Museo della città, l’ala nuova del Museo, la Domus del chirurgo e il teatro degli Atti trasformarsi in straordinari palcoscenici e dancefloor per la notte del 31 dicembre. E dopo lo scoccare dell’anno nuovo, tutti gli occhi alzati per lo spettacolo dell’Incendio al castello in piazza Malatesta, un momento straordinario tra magia e sogno che attenderà il pubblico per due diverse repliche. Un lungo cartellone che prenderà il via ufficiale con l’accensione delle luci delle feste natalizie sabato 23 novembre e proseguirà con 150 appuntamenti che accompagneranno riminesi e ospiti fino all’Epifania. “Sperimentiamo una variazione su un format di successo – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - proponendo quello che a tutti gli effetti è un pacchetto turistico integrato, anche con gli altri Comuni della Riviera, che propone per più giorni cose uniche da fare e per divertirsi. Praticamente un lunghissimo week end che traghetta verso il nuovo anno tra grandi artisti, spettacoli e musei aperti: un’occasione per raccontare la nostra vocazione di destinazione attrattiva e capace di offrire proposte uniche in un contesto speciale come il centro storico riqualificato, in una città vestita a festa fra presepi di sabbia, piste di ghiaccio e mille opportunità per diversificare la vacanza per più giorni”.

31 dicembre: 7 feste in una notte

7 feste in 7 piazze e spazi che si uniscono per abbracciare piazza Malatesta dove andrà in scena, fra cascate di fuochi e colori, lo straordinario spettacolo dell’incendio al Castello che sarà la quinta d’eccezione del concerto di Vinicio Capossela con il suo ‘Conciati per le feste’, una miscela di musica, narrazione e teatralità in una grande festa che unisce reinterpretazioni di standard natalizi a composizioni originali e riscritture uniche, oscillando tra ironia, momenti di festosa leggerezza e brani più riflessivi, portando sul palco una collezione musicale arricchita da influenze variegate che vanno dallo swing italo-americano allo spirito delle tradizioni tedesche dello Schützenfest per arrivare alle rock ballad, al mambo e ai jingle natalizi. E dopo il concerto al via i deejay set del locali della Riviera che faranno ballare la piazza. In Piazza Cavour sarà protagonista l’immancabile appuntamento con Radio RDS 100% GRANDI SUCCESSI guidato da Roberta Lanfranchi, amatissima voce dell’emittente e dalla carica di Discoradio, emittente del gruppo RDS che propone le hit più ritmate dal ‘90 ad oggi e che il 31 dicembre farà ballare il pubblico con l’energia del Discoradio Party firmato Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari. Accanto a RDS la squadra della Paradiso Reunion direttamente dalle dancefloor di tutta Italia che rivisiterà in chiave moderna le hit più indimenticabili degli ultimi 30 anni, coinvolgendo un pubblico trasversale di tutte le età. Dj set saranno condotti dai 3 dj's ufficiali, Gianni Morri, Max Padovani e PaoloNhe arricchiti da un performer d'eccezione: il violinista Mark Lanzetta, protagonista della presentazione mondiale del campionato di formula uno per la scuderia Ferrari. La sala Ressi del teatro Galli si trasforma per una notte in un jazz club in perfetto stile Cotton Club per una serata tra Swing e ballo a cura di Rimini Jazz Club e con i ballerini della scuola di ballo “The Stompers” che, al ritmo della band, si esibiranno in una serie di coinvolgenti balli “Lindy Hop”, il genere di danza ‘vintage’ associato alla musica Swing. Al Teatro degli Atti si festeggia con “Panamericana”, un percorso folcloristico dai Caraibi centro e Sudamerica con spettacoli, ritmi e costumi. Con la “caliente” animazione del gruppo Grancaribe e dj set con Rafael Nunez (dalle ore 22. Ingresso libero). Immancabile il brindisi d’arte con la musica classica al Museo della città con il Quartetto d’archi EoS da Bach ai Led Zeppelin, mentre la proposta musicale live alla Domus del chirurgo toccherà le note acustiche. Torna la festa nel giardino dell’ala moderna del Museo della città con un dj set “verticale” firmato dal team Acido Domingo L’evento, che inizierà a mezzanotte e sarà a ingresso gratuito, è curato interamente dal team di Acido Domingo, realtà che da oltre tre anni organizza eventi legati alla promozione e alla valorizzazione del territorio di Rimini con una consolidata esperienza nella creazione di iniziative che uniscono arte, musica e cultura dedicate alle nuove generazioni. Nelle sale del Palazzo del Fulgor che ospitano la mostra fotografica dedicata ai cento anni di Marcello Mastroianni è possibile diventare protagonisti di uno speciale ritratto fotografico d’autore realizzato dal fotografo Enrico De Luigi (dalle 22.00 a notte, ingresso libero). Anche il cortile della Biblioteca Gambalunga accoglierà i viandanti di capodanno con una installazione site specific. Il capodanno della cultura continua con aperture serali straordinarie e Musei aperti con ingresso gratuito dalle ore 21.00 a Palazzo del Fulgor, Teatro Galli, Domus e Museo della città.

L’opera apre l’anno con l'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti: 1,2,4, gennaio 2025 Il 2025

inaugura come da tradizione con l’opera lirica. Quest’anno, al Teatro Galli va in scena L'Elisir d'Amore, opera lirica in due atti di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani per la regia di Carlo Tedeschi, con il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli e l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane. Direttore e M° concertatore Stefano Giaroli, Maestro del coro Marcello Mancini. È una produzione del Coro Lirico A. Galli con il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini. Tre le rappresentazioni: mercoledì 1 gennaio alle ore 17,30, giovedì 2 gennaio e sabato 4 gennaio alle ore 20,30

