Il capolavoro d’autunno: torna la fiera del tartufo bianco di Sant’Agata Feltria

Si accendono i riflettori su Sant’Agata Feltria, dove torna protagonista Sua Maestà il Tartufo Bianco Pregiato, autentico tesoro dei boschi dell’Alta Valmarecchia. Domenica 5 ottobre prende il via la 41ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, una delle manifestazioni enogastronomiche più attese e prestigiose d’Italia. Ad accogliere i visitatori sarà un borgo incantato, dominato dalla Rocca Fregoso – la “Rocca delle Fiabe” – che farà da cornice a un intreccio di profumi, sapori e atmosfere da fiaba. È qui che il tartufo diventa il protagonista assoluto di una rassegna che celebra la bellezza del territorio, l’eccellenza gastronomica, l’artigianato di qualità e la cultura del vino. Sant’Agata Feltria è tra le zone più vocate d’Italia per la crescita del tartufo bianco pregiato, grazie a un ambiente naturale incontaminato, terreni ricchi di humus e condizioni climatiche favorevoli. È proprio in questi boschi che nasce il cosiddetto “Oro dei Boschi”, un tartufo dalla forma irregolare, dal profumo penetrante e dal gusto inconfondibile, che si distingue per qualità e finezza. Da ottobre, i cercatori – accompagnati dai loro fedeli cani – percorrono i sentieri del territorio per riportare alla luce uno dei frutti più preziosi della terra. Quest’anno la Fiera si presenta con il claim “Autentico Capolavoro”, un omaggio al fascino unico di questo tubero e alla magia che si respira tra le vie del paese. Il tartufo sarà protagonista per tutte le domeniche di ottobre (5, 12, 19, 26) e domenica 2 novembre, con la possibilità di assaporarlo nei piatti proposti dal “Capannone dei Ristoranti”, aperto ogni domenica dalle 11:00 alle 21:00. Ogni piatto ha un costo di 10,00 euro. Quattro i ristoranti che danno vita al “Capannone”: Villa Labor (Montecopiolo), Spiga d’Oro (Ponte S. Maria Maddalena - Novafeltria), Il Palazzo (Palazzo - Sant’Agata Feltria), Sottobosco (Badia Tedalda). Accanto ai profumi del tartufo, anche i mestieri antichi trovano spazio tra le strade del borgo: due le aree dedicate ad “Artigiani al lavoro”. La prima, da piazza del Tartufo all’ingresso della Rocca, propone oggetti in legno, ferro, stoffa, rame e ceramica; mentre in via Celli, “Mestieri di una volta” vedrà all’opera artigiani come cestaio, impagliatore, vetraio, mosaicista e altri maestri del fare. Il programma si arricchisce con l’area “WINE 2025 - cultura e piacere del vino”. Ogni domenica, inoltre, un diverso spettacolo itinerante di musica, suoni e colori attraverserà il centro, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente. Imperdibili le visite alla Rocca delle Fiabe e all’Ecomuseo del Tartufo, un’esperienza immersiva tra natura, cultura e multimedialità, in un territorio che ha chiesto per il tartufo il riconoscimento UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. La Fiera di Sant’Agata Feltria è pronta ad accogliere turisti e appassionati con servizi di accoglienza potenziati, tra cui aree camper attrezzate a pochi passi dal centro storico. La festa è pronta: a Sant’Agata Feltria torna il profumo dell’autunno più autentico.

