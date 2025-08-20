Il CDA di Ente Cassa di Faetano replica al Consigliere Morganti

Il CDA di Ente Cassa di Faetano deve necessariamente rispondere alle affermazioni rilasciate alla stampa dal Consigliere Giuseppe Maria Morganti fra l’altro Socio di ECF. Proprio la posizione di Socio e la possibilità che Morganti ha, di intervenire in Assemblea e di chiedere direttamente al CDA dell’Ente chiarimenti rende ancora più grave la sua esternazione. Preferire lanciare pericolosi allarmismi sulla stampa, è, non solo imprudente, ma davvero poco rispettoso verso tutti gli altri Soci dell’Ente. In primo luogo, a Morganti possiamo solo dire che l’Assemblea per esaminare e deliberare su uno specifico ordine del giorno richiesta dai Soci sarà convocata nel mese di settembre dopo il periodo di agosto che avrebbe impedito a molti di partecipare. Nella sua disanima, sostiene anche che un ristretto gruppo di persone, il CDA dell’Ente, “decida di cedere gran parte del pacchetto azionario della Banca senza chiedere all’Assemblea dei Soci il permesso di farlo”. Vorremmo ricordargli che questo passaggio in Assemblea c’è già stato con l’approvazione a larghissima maggioranza, Lui presente, da parte proprio dell’Assemblea del 12 aprile 2025. Infine, comunichiamo che recentemente il Tribunale, su specifica richiesta del CDA dell’Ente si è espresso comunicando il riconoscimento dell’Ente Cassa come Fondazione, a tutti gli effetti. Nel merito della cessione delle quote azionarie di maggioranza a San Marino Group spa, è davvero disdicevole che un gruppo di imprenditori seri che intendono investire a San Marino circa 40 milioni, vengano descritti in maniera superficiale e distorta. Il Dott. Christov Assen è a capo di una holding che fattura 2,3 miliardi all’anno. Il Prof. Richard Werner è un ecomomista riconosciuto e stimato a livello internazionale Il loro primo atto su San Marino è stato presentarsi a dicembre a BCSM, prima di incontrare a gennaio il Cda dell’Ente Cassa. Vogliamo comunque ricordare che sarà Banca Centrale di San Marino ad accordare o a negare l’autorizzazione. Queste esternazioni fatte a sproposito fanno solo male all’immagine e alla reputazione della Banca che si afferma, invece, di voler tutelare.

c.s. CDA di Ente Cassa di Faetano