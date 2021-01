Il CEIS festeggia 75 anni e apre le porte agli open day in presenza

Il C.E.I.S., Centro Educativo Italo Svizzero, un’eccellenza scolastica nel cuore del centro storico di Rimini, compie 75 anni di educazione attiva. Il 2021 segna un importante anniversario per la scuola, una lunga storia fatta di generazioni di bambini, di famiglie, di insegnanti, educatori e di tutti coloro che hanno collaborato alla formazione di migliaia di riminesi. Ma non solo. Questa scuola ha contribuito a creare un ambiente aperto alla collaborazione e all’aiuto reciproco, attento alle esigenze e alle attitudini delle bambine e dei bambini. Un percorso dedicato alla loro crescita, alla formazione e alla comprensione delle loro esigenze, dai 2 agli 11 anni di età. Nonostante la pandemia, e quindi con un importante sforzo organizzativo al fine di garantire il pieno rispetto delle normative anticontagio e di sicurezza, il Ceis ha deciso di promuovere gli open day in presenza per festeggiare insieme il 75esimo anniversario (1946-2021). Un’iniziativa che ha già riscosso un ampio successo registrando oltre un centinaio di iscrizioni.

Gli open day La prima giornata si è tenuta lo scorso 16 gennaio, il secondo incontro è invece in programma sabato 23 gennaio e le prenotazioni sono aperte. I genitori possono partecipare alla giornata conoscitiva della scuola, parlare con insegnanti e educatori, conoscere il progetto pedagogico di Sezione primavera, Scuola dell’infanzia e Scuola primaria, e visitare il “Villaggio”, con un tour nelle aule e negli spazi aperti. Il CEIS è un vero e proprio mondo a misura di bambino, pensato per rispettarne tempi, attitudini e capacità. Il CEIS apre così le porte a quello che ritiene essere un momento di confronto conoscitivo fondamentale, credendo nel forte valore del contatto umano e nell’esperienza di un ambiente che si può comprendere solo visitandolo di persona. Il Villaggio stesso si presenta con un’architettura pensata per i più piccoli. Naturalmente la tecnologia e il digitale affiancheranno le visite alla scuola con il supporto di video multimediali e testimonianze di altri genitori. Strumenti utili per essere fruiti da coloro che non potranno partecipare all’open day ma necessari per valutare la possibile iscrizione per l’anno scolastico 2021-2022.

Che cos’è il Ceis Il C.E.I.S., Centro Educativo Italo Svizzero, di Rimini è un villaggio educativo per bambini dai 2 agli 11 anni, nato il 1° maggio 1946 a seguito dell’azione di solidarietà internazionale del Soccorso Operaio Svizzero. Da quel primo atto di solidarietà ha saputo, sotto la guida della fondatrice Margherita Zoebeli, costituirsi come una delle esperienze educative più importanti del nostro paese. Il CEIS si può definire una scuola senza tempo. O meglio una scuola da sempre dentro il tempo presente, impegnata a formare generazioni di giovani riminesi. La sua attuale struttura operativa è costituita da una sezione primavera, una scuola dell’infanzia, una scuola primaria, un gruppo educativo per adolescenti, un CSO, il Centro Stampa, per giovani adulti in difficoltà, un centro di attività educative extrascolastiche, un centro per la cooperazione educativa internazionale. Costituisce uno dei pochi esempi in Italia di scuola privata laica, dove si fa integrazione scolastica di bambini in situazione di handicap anche grave e che, a partire da questi, promuove una esperienza di scuola di qualità per tutti e per ciascuno, alla luce dei principi di libertà, solidarietà e cooperazione.

L’insegnamento di Margherita Zoebeli A Rimini, con i suoi bambini e tutti suoi operatori, si continuano a seguire gli insegnamenti di una scuola aperta ed inclusiva, così come proposto da Margherita Zoebeli, e di cui si continua a condividere il pensiero Educare è un verbo delicato. “E noi siamo convinti di riuscire a farlo al meglio, con tutto il nostro personale, con il coinvolgimento dei genitori – affermano i responsabili e gli operatori della scuola - continuando ad offrire ai cittadini di Rimini, la nostra magnifica città, un polo educativo di grande valenza, punto di riferimento anche per tante altre realtà scolastiche italiane. Pensiamo che gli Open day per le nuove iscrizioni non possano prescindere da un contatto diretto con noi, da una visita al Villaggio, da una conoscenza diretta della nostra realtà. Il CEIS è scuola, ma è anche tanto altro. E noi vogliamo presentarlo ai genitori impegnati nella scelta della scuola per i loro figli. Il CEIS c’è e continuerà ad esserci”.

Iscrizioni I genitori interessati a conoscere la realtà del CEIS e a partecipare all’Open day sabato 23 gennaio possono contattare la scuola inviando una mail all’indirizzo segreteria@ceis.rn.it oppure il numero 0541.23901 per fissare un appuntamento. Il CEIS ha sede in via Vezia, numero 2. Informazioni: www.ceisrimini.it



