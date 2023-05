Il Cemec accoglie giovani provenienti da tutto il mondo per esperienze di stage formativi Grazie all’accordo tra il Cemec e la IBF Foundation, saranno organizzati a San Marino stage formativi e attività di volontariato per laureandi e studenti di master.

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’accordo sottoscritto tra il Cemec di San Marino e l’IBF Foundation di Bruxelles, alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta e del Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, Francesco Bevere. Il Cemec “European Centre for Disaster Medicine”, operante a San Marino dal 1987 e da oltre trentacinque anni impegnato nel formare personale sanitario, forze dell’ordine, protezione civile, volontari, soccorritori e operatori degli enti coinvolti nella gestione delle emergenze e delle catastrofi, si è reso disponibile ad accogliere stagisti provenienti da tutto il mondo da inserire nelle proprie attività. La IBF Foundation “Generating Perspective”, ente senza fini di lucro con sede a Bruxelles in Belgio, vanta un’esperienza quarantennale, sostiene la formazione di studenti e giovani esperti, europei e di altri Paesi, attraverso programmi di stage in progetti di cooperazione. I tirocinanti avranno quindi l'opportunità di frequentare, per un periodo che va da tre mesi ad un anno, iniziative in linea con le loro competenze ed i loro studi, con la possibilità di sperimentare progetti di cooperazione internazionale. Il potenziale valore della presenza di giovani risorse, soprattutto provenienti dall’estero, quale supporto alle iniziative di ricerca, formazione e divulgazione del Centro, sarà sicuramente notevole. Il Presidente Cemec Prof. Roberto Mugavero ed il Direttore IBF Foundation D.ssa Simona Comin, ringraziano la Segretaria di Stato alla Sanità e l’Istituto per la Sicurezza Sociale, quali importanti partner istituzionali che hanno consentito di giungere a un positivo accordo tra i due enti.

