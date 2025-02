Il CEMEC entra nella WHO Technical Science for Health Network Siamo orgogliosi di annunciare che il Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi è ora parte della WHO Technical Science for Health Network, la rete globale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nata per rispondere alle emergenze di salute pubblica attraverso ricerca e innovazione. Creata durante la pandemia di COVID-19, questa rete riunisce istituzioni e organizzazioni internazionali per affrontare le grandi sfide sanitarie ed ambientali. L’obiettivo è integrare competenze scientifiche per sviluppare soluzioni più sicure, efficaci e sostenibili per la sanità mondiale. Un riconoscimento importante che rafforza il nostro impegno nella sicurezza sanitaria globale.

cs Cemec