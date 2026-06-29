Il CEMEC ospita il Forum EUROMED e la Summer School WADEM di medicina delle catastrofi a San Marino

Il Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi (CEMEC), in collaborazione con il Gruppo di Interesse Speciale Studenti e Giovani Professionisti (SYP-SIG) della World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM), è lieto di annunciare l'apertura del CEMEC EUROMED Forum e della Disaster Medicine Summer School, in programma dal 3 al 5 luglio 2026 nella Repubblica di San Marino. Questo importante appuntamento riunisce alti responsabili istituzionali, rappresentanti di organizzazioni internazionali, specialisti in medicina d'emergenza, soccorritori, ricercatori e giovani professionisti provenienti dall'area euro-mediterranea e da altri Paesi, sotto gli auspici dell'Accordo EUR-OPA sui Grandi Rischi del Consiglio d'Europa.

Il CEMEC EUROMED Forum

L'EUROMED Forum, in programma il 3 luglio 2026 presso il Palazzo Pubblico e il Dipartimento di Storia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, rappresenta una piattaforma di alto livello per il dialogo strategico tra rappresentanti istituzionali impegnati nella riduzione del rischio di disastri, nella protezione civile e nella medicina d'emergenza. Saranno presenti delegazioni di: Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – Ufficio Regionale per l'Europa Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (WOAH) Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) Consiglio d'Europa – Accordo EUR-OPA sui Grandi Rischi Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM) CEMEC – Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi Organizzazioni accademiche e istituzionali partner provenienti da Europa e Mediterraneo La sessione di alto livello del Forum affronterà le principali priorità attuali ed emergenti in materia di preparazione alle emergenze, sicurezza sanitaria, protezione civile e coordinamento internazionale, con l'obiettivo di rafforzare i meccanismi di cooperazione nell'area euro-mediterranea.

La Disaster Medicine Summer School Dal 3 al 5 luglio 2026, presso il World Trade Center dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, a Dogana, si svolgerà la WADEM Disaster Medicine Summer School, un programma formativo intensivo e interdisciplinare rivolto a studenti e giovani professionisti della medicina d'emergenza e delle catastrofi. Il programma prevede: lezioni tenute da docenti ed esperti di livello internazionale; esercitazioni tabletop e simulazioni su larga scala dedicate alla gestione di eventi con numerose vittime; simulazioni XVR per scenari con maxi-emergenze; formazione in Tactical Emergency Casualty Care (TECC) e nelle tecniche di controllo delle emorragie; tavole rotonde e momenti di confronto multidisciplinare; cerimonia conclusiva con consegna degli attestati di partecipazione. La Summer School è organizzata congiuntamente dal CEMEC e dal WADEM SYP-SIG e riflette l'impegno condiviso delle due organizzazioni nel formare la nuova generazione di professionisti della medicina delle catastrofi attraverso un percorso educativo pratico, internazionale e basato sull'esperienza.

Il CEMEC Il Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi (CEMEC) è un centro specializzato del Consiglio d'Europa, istituito nella Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo EUR-OPA sui Grandi Rischi. Il Centro promuove la ricerca, la formazione e la cooperazione internazionale nei settori della medicina delle catastrofi e della protezione civile in Europa e nell'area mediterranea. Recentemente il CEMEC è stato designato Centro Collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la sicurezza sanitaria, le emergenze CBRNe (chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari ed esplosive) e l'iniziativa Emergency Medical Teams (EMT), un riconoscimento che valorizza la sua competenza specialistica e il ruolo attivo nella sicurezza sanitaria globale. Il Centro è presieduto dal professor Roberto Mugavero, che ricopre anche il ruolo di Direttore del Centro Collaboratore dell'OMS. «Questo evento rappresenta pienamente la missione del CEMEC: integrare eccellenza scientifica, esperienza operativa e collaborazione internazionale al servizio della medicina delle catastrofi. Riunire l'EUROMED Forum e la Summer School significa creare un contesto unico, nel quale il dialogo istituzionale di alto livello si affianca alla formazione pratica dei professionisti del futuro.»

C.s. - Cemec











