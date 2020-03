Il Cemec ricorda Giancarlo Ghironzi

Il Cemec ricorda Giancarlo Ghironzi.

Il CEMEC partecipa con viva commozione alla scomparsa di Giancarlo Ghironzi,nostro illustre collega e già Segretario Generale.E' stato figura di spicco della Medicina Sammarinese non solo per la sua visione multidisclipinare della Medicina interna ,in netto anticipo coi tempi anche riguardo all'Italia, ma anche per le numerose collaborazioni internazionali promosse,anche qui un antesignano.Siamo vicini alla Famiglia.

c.s. Il Presidente,Il Segretario Generale e la Segreteria CEMEC



