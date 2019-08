Il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino assegna la borsa di studio Guido Bellatti Ceccoli

Una borsa di studio per frequentare il Master biennale in “Global Affairs” dell’Universidad Rey Juan Carlos di Madrid, intitolata allo studioso e diplomatico Guido Bellatti Ceccoli, è stata assegnata mercoledì scorso dal Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. L'iniziativa viene realizzata in ricordo dell'ex rappresentante permanente del Titano nel Consiglio d'Europa scomparso nel 2017, che proprio di questo programma formativo è stato docente. Ad aggiudicarsi la borsa di studio è Alessandra Gramolini, che avrà così accesso a un Master di alto livello curato dall’Ateneo spagnolo nella città di Strasburgo, in Francia, dove hanno sede istituzioni internazionali come il Consiglio d’Europa e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. “Nata per permettere a giovani volenterosi e meritevoli di conoscere le relazioni internazionali studiandole e praticandole - commenta Michele Chiaruzzi, direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali - la borsa di studio permette un accesso privilegiato al Master promosso dall'Università Rey Juan Carlos di Madrid, dal Council on International Law and Politics e dalla nostra struttura”.