Il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino incontrerà l’Ambasciatore dell’Unione Europea Valkenburg.

Per la prima volta nella sua storia recente, l’Ateneo sammarinese sarà cornice di una visita di alto rango istituzionale europeo. Si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 31 marzo grazie all’incontro richiesto dall’Ambasciatore dell’Unione Europea Alexandra Valkenburg-Roelofs con Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali (CRRI). L’incontro prevede l’approfondimento di tematiche coerenti con l’alto ruolo dell’Ambasciatore e con la missione istituzionale del CRRI. Fra i temi in agenda, le sfide e le opportunità delle relazioni tra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea nel quadro dell’attuale contesto internazionale. L’Ambasciatore Valkenburg-Roelofs potrà conoscere direttamente l’Università sammarinese grazie alla visita preparata dalla Dott.ssa Maria Giacomini, collaboratrice e borsista del Centro, in coordinamento con l’ambasciata europea. Tra i luoghi preposti, il Museo dell’emigrante, il giardino del Santa Chiara e l’Aula Magna Fausta Morganti.

