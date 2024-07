Il Centro Europeo per la Medicina dei Disastri si Congratula con il Dott. Fabio Ciciliano per la Sua Nomina a Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Italiana

Il Centro Europeo per la Medicina dei Disastri (CEMEC) porge le sue più sincere congratulazioni al Dott. Fabio Ciciliano, stimato membro del suo Comitato Scientifico, per la recente nomina a Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Italiana. Questa prestigiosa posizione è un riconoscimento della dedizione e della competenza del Dott. Ciciliano nella medicina dei disastri e nella gestione delle emergenze. Il Dott. Ciciliano ha costantemente dimostrato una leadership ed un impegno unici nell'affrontare crisi sia nazionali che internazionali. Il suo notevole curriculum include ruoli fondamentali in emergenze come i terremoti dell'Aquila e dell'Emilia-Romagna, il terremoto di Haiti e il disastro di Fukushima. Siamo certi che l'ampia esperienza e l'approccio del Dott. Ciciliano saranno di grande beneficio per il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. La sua guida sarà determinante per migliorare la preparazione e le capacità di risposta dell'Italia di fronte alle sfide future. Il CEMEC augura al Dott. Ciciliano ogni successo nel suo nuovo ruolo. Non vediamo l'ora di continuare a collaborare e sostenere il progresso della medicina dei disastri e il miglioramento della risposta alle emergenze a livello globale.

