Si avvisa la cittadinanza che martedì 11 e mercoledì 12 marzo, resterà chiuso per inventario, come ogni anno, il Centro Farmaceutico all’interno dell’Ospedale di Stato. Durante tali giornate non sarà possibile rifornirsi del materiale presso il Centro, ma per agevolare l'utenza, in via straordinaria, i ritiri di materiale e dispositivi, potranno essere effettuati giovedì 13 marzo dalle 13:45 alle 17:30.

