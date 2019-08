Il centro storico di San Marino coperto dal wi-fi gratuito grazie ad AASS

Ampliato il progetto “freersm” che a regime conterà circa 60 apparati per garantire una connessione internet veloce aperta a tutti L’AASS informa che nel Centro Storico di San Marino, da circa due mesi, è in corso l’ampliamento della rete wi-fi “freersm” il cui completamento è previsto indicativamente per il mese di settembre. Ad oggi gli apparati wi-fi dislocati nelle vie e piazze principali del centro sono circa 30 che, al termine del progetto, saranno raddoppiati per garantire una copertura pressoché totale del Centro Storico. Non solo, infatti la stessa rete è già installata in alcuni uffici della Pubblica Amministrazione ed in una decina tra le principali piazze della Repubblica. Il servizio, completamente gratuito, è utilizzabile da tutti gli utenti dotati di un qualunque dispositivo mobile con connessione wi-fi. Occorre semplicemente cercare la rete “freersm” e successivamente completare la registrazione mediante il proprio numero di cellulare attraverso una apposita pagina web.