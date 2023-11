Il Centro Ufologico Nazionale presenta il 32° Simposio Mondiale Sugli Oggetti Volanti Non Identificati: "Oltre il disclosure"

Il Centro Ufologico Nazionale presenta il 32° Simposio Mondiale Sugli Oggetti Volanti Non Identificati: "Oltre il disclosure".

Oggi a San Marino, da oltre 3 decenni sede del Simposio Mondiale sugli UFO e i Fenomeni Commessi, si è aperta al Palacongressi del Kursaal la affollata 32ma edizione della manifestazione coordinata dal giornalista aerospaziale Roberto Pinotti, dal titolo OLTRE IL DISCLOSURE e dedicata al Progetto Titano supportato dall’associazione italiana Centro Ufologico Nazionale (CUN) e dalla Organizzazione Non Governativa ICER (International Coalition for Extraterrestrial Research), entrambe presiedute da Pinotti e con esso tese a portare la questione degli UFO all’Assemblea Generale dell’ONU nel 2024. Il Simposio si è aperto con la relazione sui persistenti ed attuali avvistamenti italiani nella Val Malenco presentata dal Segretario Generale del CUN Ing. Massimo Angelucci, seguita da quelle del Presidente emerito del CUN Vladimiro Bibolotti sull’attuale cambiamento di paradigma e sul disclosure in rapporto a indirette associazioni e da quelle di Pinotti, di Alfredo Lissoni e di Umberto Telarico sulle nuove conferme riferite ai Velivoli Non Convenzionali (VNC) prebellici del Fascismo e di Alfredo Benni sulle Wunderwaffen naziste in riferimento a quest’ultimo fenomeno, ripreso dall’intervento esclusivo dello statunitense David Grusch dell’USAF, il pluridecorato uomo dell’Intelligence che ha clamorosamente confermato, dopo una prima ammissione da parte di Luis elizondo, la notizia della caduta di un UFO in Italia del 1933, recuperato e trasferito in USA dagli statunitensi dopo la sconfitta nei nazisti nel 1945 come già anticipato da Pinotti e Lissoni nel loro best seller del 2000. Sono seguite le relazioni di Yan Jin della Associazione Nazionale Cinese di Scienze Spaziali sull’iniziativa cinese verso l’ONU del 2018- 2019 e dell’italiano Paolo Guizzardi sul Progetto Titano approvato dal Parlamento sammarinese lo scorso gennaio a sua conferma. Ha chiuso gli interventi della giornata quello del Colonello pilota dell’Aeronautica Militare italiana Roberto Doz su “Ospiti dal cielo ieri come oggi” illustrante il fenomeno degli anacronismi archeologici dal Messico all’America Latina di Alberto Donini con Tomas Hrico e Manfred Helbig seguito dall’excursus su archeologia e paleoastronautica di Egidio Tullio e Angela Pasturini e dalle conclusioni di Roberto Pinotti e del prof. Emilio Spedicato. La due giorni ufologica di concluderà domani in un clima di grande partecipazione di pubblico.



C.s. Centro Ufologico Nazionale

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: