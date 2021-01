Il Centro Ufologico Nazionale pubblica i dati delle segnalazioni UFO per l’anno 2020

Le segnalazioni UFO pervenute al servizio UFOLINE del CUN nell’anno della pandemia, il 2020, risultano essere di 380, con un incremento del 57% rispetto al 2019, caratterizzatosi con 241 avvistamenti. Sicuramente la cifra è stata condizionata molto dall’attività di Space X: il 41% delle segnalazioni sono infatti da attribuire al passaggio dei Satelliti Starlink, con un flap nei mesi di marzo ed aprile 2020. Tra le testimonianze ricevute, il 28% è rappresentato da segnalazioni non valutabili per insufficienza di dati; il 13% da foto e video Post-UFO, ossia avvistamenti materialmente documentati ma mancanti della testimonianza diretta al momento dell’acquisizione delle immagini e rilevati solo “a posteriori”, cioè da una visione successiva. Si tratta in questo caso di fenomeni non rilevanti dal punto di vista ufologico e che generalmente sono da riferire a fenomeni naturali. Dal grafico sulle “tipologie di avvistamento” possiamo raggruppare in percentuale la seguente classifica: più del 50% delle segnalazioni sono imputabili a fenomeni naturali che l’utente non ha saputo riconoscere; il 25% è riferito ad osservazioni tramite foto/video di luci notturne non identificate, di cui il 6% riguarda oggetti e/o sfere diurne. Il rimanente 20% è da attribuire a riflessi di errori fotografici e/o video. Quindi il fenomeno UFO continua ad essere costantemente presente ed affascinare, con un incremento di articoli e servizi giornalistici più seri e puntuali.



