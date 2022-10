Il CIL di Berkeley in California compie 50 anni

Famoso per aver sensibilizzato la città di Berkeley all’abbattimento delle barriere architettoniche, con il primo “taglio del marciapiede del paese”, il Centro ha anche aperto la strada con il suo programma di consulenza tra pari e attualmente aiuta circa 1.000 persone all'anno. "La 'soluzione' per la maggior parte di noi, se non fossimo state persone abbastanza forti e in un posto come Berkeley, è che saremmo stati rinchiusi in qualche istituto", ha detto Edward V. Roberts, tetraplegico, in un articolo della The Berkeley Daily Gazette nel 1974. "La nostra società non si impegna per aiutare i ciechi e i disabili a essere più indipendenti". Roberts, che nel 1962 fu il primo studente gravemente disabile a frequentare l’Università UC Berkeley, è stato il direttore esecutivo del CIL, Center for Independent Living a Berkeley. Quest'anno il Centro celebra il suo 50° anniversario come luogo di nascita del moderno Movimento per la Vita Indipendente, che sostiene il diritto delle persone con disabilità a condurre la propria vita senza ingerenze altrui. "La nostra missione è offrire servizi e sostegno alle persone con disabilità affinché vivano in modo indipendente nella collettività e fuori dagli istituti", ha affermato Ted Jackson, colui che ha assunto il timone come direttore esecutivo del CIL a marzo di quest’anno. "Lo facciamo fornendo ogni tipo di aiuto: advocacy, formazione per l’accrescimento della consapevolezza, per poter viaggiare, lavorando per cambiare la politica. Tutto ciò che aiuta una persona disabile a essere indipendente". Il CIL ha contribuito a rendere Berkeley una mecca per le persone con disabilità e ha portato a cambiamenti rivoluzionari nelle leggi e negli atteggiamenti nei confronti delle persone con disabilità in tutto il mondo. Tra i risultati più degni di nota del CIL: l'attuazione di un programma di modifiche ai marciapiedi di Berkeley (abbattimento barriere architettoniche) già all'inizio degli anni '70, primo programma di questo tipo nel paese, iniziato con una operazione quasi di "guerriglia" negli anni '60. Il CIL aprì la strada con la creazione di un programma di consulenza tra pari, in modo che le persone con disabilità potessero assistere coloro che affrontavano le stesse sfide nella vita. I servizi di supporto alla pari del CIL hanno ispirato la creazione di circa 400 Centri (Agenzie) di questo tipo negli Stati Uniti e in decine e decine di nazioni in tutto il pianeta. Nel suo necrologio del New York Times del 1995, Roberts venne definito "un campione dei disabili". Roberts, che contrasse la poliomielite quando aveva 14 anni, era paralizzato dal collo in giù, utilizzava un respiratore durante il giorno e un polmone d'acciaio di notte. Il suo ingresso all'Università aprì la strada a dozzine di altri studenti gravemente disabili, che lo seguirono. Insieme ad altri studenti disabili, tra cui Hale Zukas e Jan McEwan Brown, Roberts ha guidato un Movimento che ha reso l'intera vita accademica e sociale dell'università accessibile a tutti, come descritto nel sito web del CIL di Berkeley. Roberts ha, altresì, contribuito a creare il primo gruppo di studenti con disabilità, l'UC Berkeley Physically Disabled Students Program (ora chiamato Disabled Students Program), che "ha iniziato ad attrarre persone nella comunità che avevano anche bisogno di questi servizi", per lo più riparazioni di carrozzine e necessità di assistenza, ha affermato Joan Leon, 84 anni, membro del consiglio del CIL ed ex dipendente, che ha trascorso la sua carriera nel movimento per i diritti delle persone con disabilità, iniziando al CIL nel 1973. Nel 1972, quegli studenti disabili di Berkeley insieme ad altri membri della comunità unirono le forze per creare il CIL. Sebbene Roberts non figurasse nei documenti di costituzione del CIL (a quel tempo aveva un master in scienze politiche e insegnava alla California State University Northridge), tornò a Berkeley per prendere il timone della neonata organizzazione come direttore esecutivo nel 1974. Un anno dopo, il CIL ospitò la prima Conferenza nazionale sulla Vita Indipendente. Nel 1976, pressata dal CIL e da altri attivisti, la città di Berkeley inaugurò il suo primo "taglio del marciapiede" ufficiale, in un incrocio di Telegraph Avenue, ciò che sarebbe diventato, secondo un attivista di Berkeley, " la lastra di cemento ascoltata in tutto il mondo ". Un anno dopo, come raccontato nel film documentario Crip Camp del 2020, il CIL ha organizzato un sit-in di 26 giorni presso gli uffici del Dipartimento federale della salute di San Francisco, Salute e Welfare, che ha portato all'approvazione della Sezione 504 del Rehabilitation Act del 1973 norme specifiche a tutela delle “capacità individuali” sulle discriminazione nell’ambiente di lavoro, una sorta di “accomodamenti ragionevoli” che permettono alle persone con disabilità di svolgere le funzioni essenziali di un lavoro. La sezione 504 ha aperto la strada all'American with Disabilities Act del 1990, una delle leggi sui diritti civili più completa che vieta la discriminazione basata sulla disabilità. Secondo il sito web del CIL, l'organizzazione fu l’artefice della testimonianza sulla costa occidentale a sostegno dell'ADA. Il CIL di Berkeley svolse la sua opera in diverse località, dai suoi inizi, gestiti direttamente da studenti su Haste Street a 2054 University Ave. Nel 1974, poi dall’anno successivo e per molto tempo dopo, stabilì i suoi uffici al 2539 Telegraph Ave. "Quando ho iniziato a lavorare al CIL nel 1974, c'erano 12 persone in un piccolo ufficio in University Avenue", ha detto Ken Stein, 74 anni, un sostenitore dei diritti delle persone con disabilità che per tutta la vita che ha lavorato come primo coordinatore dell'informazione pubblica del CIL, dal 1974 al 1982 e successivamente presso il CIL's Centro risorse per la legge sulla disabilità. "Quando ho lasciato 8 anni dopo, c'erano 30 dipartimenti, oltre 100 dipendenti e un budget annuale di un milione di dollari". In un anno circa, il CIL segue e assiste circa 1.000 persone, che sono scese alla metà durante la pandemia. Molti utenti non potevano entrare in ufficio per le visite di persona o non avevano accesso alla tecnologia "per incontrarci virtualmente", ha detto Jackson. Quest'anno, tuttavia, gli utenti stanno tornando in numero maggiore. "In ultima analisi, ciò che la nostra comunità ha fatto è stato qualcosa di assolutamente fenomenale", ha affermato Stein. "Quello che ha fatto è stato alla fine trasformare letteralmente milioni di vite e atteggiamenti secolari, non solo in questo paese, ma in tutto il mondo, da persone viste come oggetti di carità e riabilitazione a persone degne di autodeterminazione". Oggi, Vita Indipendente è il principio chiave della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità entrata in vigore nel 2006. Più info su: Berkeley Center for Independent Living, 3075 Adeline St., Suite 100, Berkeley. Phone: 510-841-4776. Video Phone for the Deaf: 510-356-2662. Hours: Monday-Friday, 9 a.m.-5 p.m. Connect via Facebook, Instagram and Twitter. Si ringrazia per la traduzione ENIL Italia www.enil.it

Cs - AttivaMente