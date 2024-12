Il cinema della “Generazione Z” gemellaggio fra La settima arte cinema e industria e #24 frame al secondo

Promuovere e diffondere i valori del cinema e della sua industria fra i giovani e valorizzare i talenti della “generazione Z”, aspiranti futuri professionisti del settore della settima arte. Con questa idea nasce il gemellaggio fra La Settima Arte Cinema e Industria, la rassegna cinematografica di Rimini organizzata da Confindustria Romagna e Università di Bologna con la collaborazione del comune di Rimini e del Fellini Museum e #24FramealSecondo Festival di cortometraggi organizzato dalla Famiglia Valdiserri/Di Caro e dall’associazione culturale Controchiave. Una collaborazione significativa che permetterà ai giovani di incontrarsi, dialogare e confrontarsi su temi e mestieri dell’industria dei sogni, esprimendo allo stesso tempo la propria passione per il cinema. Un gemellaggio fra le due manifestazioni di Roma e Rimini ispirata anche a quell’immaginario felliniano che sarà celebrato a Rimini in occasione della VII edizione de La Settima Arte Cinema e Industria e che vedrà anche la partecipazione di #24FramealSecondo. Giovedì 8 maggio 2025, data della finale fra i 10 migliori lavori selezionati di 24 Frame al Secondo, che si terrà presso la sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, segnerà anche l’inizio della settima edizione de La settima Arte Cinema e Industria in programma a Rimini fino all’11 maggio. La notizia è stata data sul palco del teatro Alighieri di Ravenna in occasione della cerimonia di consegna del Premio Guidarello per il Giornalismo d’Autore di Confindustria Romagna che ha visto fra i premiati la giornalista Paola Di Caro, fra gli ideatori del festival romano, e nella conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di 24FramealSecondo. Il concorso di cortometraggi che dovranno essere ispirati al tema «Destinazione Amore – I sentimenti all’epoca della Generazione Z» è riservato a giovani cineasti nati a partire dal 1/1/2000 e dedicato a Francesco Valdiserri, diciottenne vittima di omicidio stradale a Roma il 20 ottobre 2022. La giuria del concorso è presieduta da Paola Cortellesi. Regolamento: www.lasettimarte.it

