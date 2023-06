Il cinema nell’estate 2023 diventa itinerante nei Castelli

Gli Istituti Culturali – Arti Performative, Sezione San Marino Cinema in collaborazione con le Giunte Di Castello hanno, organizzato per l’Estate 2023, 23 proiezioni all’aperto divise tra i Castelli di Faetano, Domagnano, Borgo Maggiore, Fiorentino, Montegiardino e Serravalle. I film, rivolti al pubblico più ampio e alle famiglie, saranno proiettati dal 3 luglio al 12 agosto, in piccole rassegne scaglionate nell’arco di 40 giorni.

L’iniziativa avrà inizio a Faetano in Piazza del Massaro, con quattro film di animazione rivolti ai piccoli e alle loro famiglie: lunedì 3 luglo, Coco il film d'animazione Disney Pixar, ambientato in Messico durante il Dìa de Muertos racconta la storia del giovane Miguel, martedì 4 luglio Up della Disney Pixar che in questo film raggoiunge quote elevatissime di divertimento, tecnologia, sentimenti e commozione, mercoledì 5 luglio, Troppo Cattivi diretto da Pierre Perifel, animatore da oltre un decennio alla DreamWorks Animation, ma di tradizionale formazione a mano libera, parla direttamente al cuore di chi ama il taglio tradizionalissimo del "cartoon" vecchio stampo e giovedì 6 luglio La Fabbrica dei sogni – Dreambuilders, film di animazione danese che vede protagonista Minna, una ragazza che abusa della sua ritrovata capacità di creare e controllare i sogni di altre persone per insegnare alla sua fastidiosa sorellastra una lezione.

Sabato 8 luglio il cinema si sposterà a Domagnano nel Parco Don Elviro con 10 giorni senza mamma , un divertentissimo film con Fabio De Luigi, domenica 9 luglio, Bohemian Rapsody l’eccezionale biopic sulla vita di Freddy Mercury, lunedì 10 luglio, Snoopy and friends il film animato degli amatissimi Peanuts, di Charles Schulz e martedì 11 luglio Sole a Catinelle , il terzo film che vede Checco Zalone protagonista.

Venerdì 14 luglio lo schermo sarà a Borgo Maggiore in Piazza Grande, con Frozen un oramai “classico” di animazione della Disney, sabato 15 luglio, Smetto quando voglio, l’esilarante commedia con Edoardo Leo, Stefano Fresi diretti da Sydney Sibilia, domenica 16 luglio School of rock una divertente commedia musicale sceneggiata da Mike White appositamente per Jack Black, che ne è il protagonista lunedì 17 luglioe Baby boss 2 fantastico film di animazione della DreamWorks Animation.

Si proseguirà poi martedì 25 luglio a Fiorentino nel Piazzale della Chiesa, con Il cacciatore e la regina di ghiaccio , una favola interpretata da un cast stellare con Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Emily Blunt, Charlize Theron, mercoledì 26 luglio I Croods2, secondo capitolo degli uomini di Neanderthal animati , con le voci italiane di Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli, Francesco Pannofino, Leo Gassmann e giovedì 27 luglio, Minions 2, il sequel del film d'animazione con protagonisti i buffi personaggi gialli di Cattivissmo me recente campione d’incassi. Il 3 agosto sarà la volta di Montegiardino, Piazzetta Alceste Preda Ferri con Spirit- il ribelle un delicato e coraggioso film di animazione, venerdì 4 agosto Tolo Tolo che vede Checco Zalone esordire anche alla regia, sabato 5 agosto Mamma mia! La spettacolare commedia musicale con le musiche degli Abba e protagonisti Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried e domenica 6 agosto, Maleficent un film della Disney ambientato in un fiabesco XIV secolo che ha come protagonista Malefica (Angelina Jolie), una fata dotata di possenti ali.

Concluderà la programmazione il Castello di Serravalle, al Parco Ausa con, mercoledì 9 agosto, Inside Out un commuovente film di animazione della Walt Disney, pluripremiato), giovedì 10 agosto, La forma dell’acqua dove il regista visionario Guillermo del Toro racconta una fiaba gotica ricca di suggestioni fantasy, vincendo ben 4 Oscar e il Leone d’oro, venerdì 11 agosto Cetto c’è senzadubbiamente che segna il grande ritorno al cinema di Cetto La Qualunque, l'indimenticabile personaggio creato e interpretato da Antonio Albanese, e sabato 12 agosto La bella e la bestia , nuova rivisitazione live-action dell'indimenticabile classico d'animazione Disney del 1991 con Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Ian McKellen, Audra McDonald, Stanley Tucci.

L’INGRESSO ALLE PROIEZIONI E’ GRATUITO – ORARIO D’ INIZIO 21,30