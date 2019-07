Il circo potrà attendarsi a san marino ma senza gli animali

La risposta indignata della cittadinanza sulla questione Circo con gli animali a San Marino, interpretata dall’APAS alla luce della normativa vigente, che vieta gli spettacoli con gli animali, ha portato al seguente risultato: IL CIRCO POTRA’ ATTENDARSI A SAN MARINO MA SENZA GLI ANIMALI, (che rimarranno presso la sede del Circo in territorio italiano). Questa la notizia di poche ore fa, pervenuta all’APAS da parte di un dirigente pubblico, dopo probabilmente le doverose riflessioni nelle relative sedi istituzionali, sollecitate dalla protesta dell’APAS. I permessi accordati all’organizzazione circense, senza avere verificato i presupposti legali vigenti nella Repubblica di San Marino e valutato la qualità dello spettacolo proposto, in termini culturali, educativi e civici, non potevano ormai essere annullati, pertanto si è raggiunto il suddetto compromesso. Il gioco a nascondino delle varie realtà istituzionali e amministrative deputate alla concessione dei permessi, ci ha lasciati senza parole, ma ancor più interdetti ci ha lasciato il Dipartimento Prevenzione e Sanità, per aver accordato il permesso sanitario ad uno spettacolo anacronistico e fuorilegge criticato dalla stragrande maggioranza dei cittadini sammarinesi e della comunità internazionale. Il compromesso raggiunto, per l’Associazione Sammarinese Protezione Animali è tuttavia una vittoria parziale e, anche se nelle cinque giornate in cui il Circo si esibirà gli animali non verranno utilizzati, ma saranno le abilità di giocolieri, acrobati e clown a divertire gli spettatori, la vera vittoria sarà una legge europea che vieti qualsiasi spettacolo in cui gli animali sono costretti ad esibirsi in comportamenti contro natura, che hanno il solo scopo di arricchire le tasche di chi li sfrutta con la scusante del divertimento per il pubblico. Dal momento che la promessa del direttore del Circo alle nostre istituzioni garantisce il non utilizzo degli animali, vigileremo attentamente affinché questo avvenga e invitiamo i cittadini a fare altrettanto e a documentare eventuali violazioni.