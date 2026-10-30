Il colore come materia del progetto: professionisti a confronto al Colorificio Sammarinese

Un seminario dedicato al valore delle scelte cromatiche nella progettazione architettonica, promosso da Colorificio Sammarinese in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente.

Si è svolto presso la sede di Colorificio Sammarinese il seminario “Il Colore come Materia del Progetto”, un incontro formativo rivolto ad architetti, ingegneri e geometri per approfondire le potenzialità della progettazione cromatica nella valorizzazione degli spazi. Ad aprire i lavori sono stati i saluti del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Matteo Ciacci, seguiti dagli interventi di Benedetta Masi, CEO di Colorificio Sammarinese, dell’architetto Luca Zanotti e dell’architetto e color designer Cristina Polli. Il colore non rappresenta soltanto una scelta estetica e di gusto, ma uno strumento capace di definire l’identità degli ambienti e contribuire alla qualità della vita delle persone. Il seminario ha approfondito questa visione: dalla pianificazione urbana alla progettazione architettonica, fino agli strumenti per compiere scelte cromatiche consapevoli. «Il colore può avere un ruolo determinante anche negli interventi di recupero, riuso e rinnovo degli edifici», ha sottolineato Benedetta Masi. «Ci permette di reinterpretare gli spazi, valorizzare ciò che già esiste e migliorarne la qualità, anche senza trasformazioni radicali». La giornata si è conclusa con un workshop pratico guidato da Giampiero Semeraro, Product & Training Manager di Colorificio Sammarinese, durante il quale i partecipanti hanno sperimentato gli strumenti di Colsam Living Colors (CLC), il sistema sviluppato dall’azienda che coniuga sensibilità estetica e approccio scientifico nella scelta delle tinte. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto tra professionisti, imprese e istituzioni, per promuovere una cultura progettuale più attenta alla qualità degli ambienti costruiti e al benessere di chi li vive.

C.s. Colorificio Sammarinese









