RIMINI Il Comandante interregionale Carabinieri Antonio Paparella in visita in Provincia

Questa mattina, il generale di corpo d’armata Antonio Paparella, comandante interregionale dei Carabinieri ’Vittorio Veneto’ (il Comando include Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino), ha fatto visita al presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi. Il generale Paparella, il comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, colonnello Mario La Mura che lo accompagnava e il presidente Santi hanno conversato sulle problematiche del territorio e rinnovato la consolidata collaborazione che lega i Carabinieri alla Provincia. “Ho ringraziato il generale Paparella per questa visita di cortesia – dichiara il presidente Santi – e i Carabinieri per la professionalità e il grande lavoro che svolgono a servizio della nostra comunità quotidianamente e gli ho assicurato collaborazione e disponibilità della Provincia in tutte le situazioni e le occasioni di lavoro che si presenteranno.”

Il Responsabile dell’Ufficio Stampa Vincenzo Terlizzi



