Il Comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, Colonnello Mario La Mura in visita a Valpharma International

Il Comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, Colonnello Mario La Mura in visita a Valpharma International.

Visita illustre quest’oggi alla sede produttiva di Valpharma International di Pennabilli. Il Comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, colonnello Mario La Mura è stato ricevuto dalla Presidentessa di Valpharma Group, Alessia Valducci che lo ha accompagnato alla scoperta del maxi impianto che offre lavoro a oltre 200 persone provenienti da tutta la provincia di Rimini, dall’aretino e dalla Repubblica di San Marino. Il Colonnello La Mura ha potuto conoscere il complesso processo produttivo dei farmaci e nutraceutici caratterizzati dalla tecnologia a rilascio modificato visitando i reparti di ricerca e sviluppo, i laboratori di controllo qualità e il reparto produttivo capace di produrre circa 800 milioni di dosi all’anno, esportate in 72 Paesi e 5 continenti. “Siamo orgogliosi dell’interesse manifestato dal Colonnello La Mura – ha dichiarato Alessia Valducci, Chairwoman di Valpharma Group – siamo fieri di essere un solido punto di riferimento per la comunità locale e allo stesso tempo un valido partner per le grandi multinazionali del farmaco di tutto il mondo”. “La vostra uniforme è il camice – ha sottolineato il colonnello Mario La Mura – insieme rappresentiamo la qualità d’Italia”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: