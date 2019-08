È stata concessa la licenza di Cooperativa " l ' Albero della vita" che gestirà gli ammalati nell ' Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino. In questa Cooperativa ci potrebbero essere persone che sono sotto indagine giudiziaria sul fenomeno " Racket Badanti " . Siamo meravigliati dopo o tutti gli incontri politici e dirigenziali dove avevano affermato di mantenere la legalità e rispetto dell ' assistenza agli ammalati e la tutela delle persone che lavorano rispettando le regole del diritto al lavoro, invece completamente disattese le loro intenzioni. Le badanti che hanno lavorato finora nel rispetto e nel diritto del lavoro ora potrebbero trovarsi a non avere più possibilità lavorativa e maggiormente sottoposte a pressioni del " Caporalato ". Non ci sono parole per commentare tutto ciò lasciamo a voi cari Cittadini esprimere il vostro giudizio.

Il COMITATO CIVICO #RISPETTO WELFARE DELLA FRAGILITÀ .