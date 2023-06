Il Comitato civico sui progetti degli studenti universitari sull'ex Tiro a volo

Davvero interessante la presentazione ieri dei progetti degli studenti dell’Università del Design di San Marino, corso in economia dei prodotti e dei progetti tenuto dalla prof.ssa Karen Venturini. Erano presenti il direttore generale dell’Università, rappresentanti delle giunte coinvolte nell’elaborazione del lavoro degli studenti e il Segretario particolare del Segretario all’Istruzione. Lo stabile dell’ex Tiro a volo diventa quindi il centro di più progetti di riqualificazione e utilizzo; vi è una presentazione che ne fa il perno di attività sportive, in continuità con il precedente utilizzo, un’altra che lo individua quale luogo per sopperire alla carenza di spazi dedicati agli studenti. Progetti con un risvolto culturale, ma anche economico e di sviluppo complessivo del territorio. Soprattutto ogni progetto vede la coesistenza di studenti, turisti e abitanti del Castello quali fruitori delle diverse attività ipotizzate. Gli studenti individuano anche modelli gestionali, in collaborazione con la Giunta, e per il finanziamento pensano al crowfunding, un finanziamento dal basso per iniziative pensate per la comunità. Ideano anche un logo, che fa da filo conduttore e che richiama, stilizzandole, le linee dell’attuale edificio. Quando giovani menti si mettono al lavoro per valorizzare il territorio i risultati si vedono, certo dovrebbero essere raccolti dal decisore politico. Anche per il comitato civico lo stabile ex Tiro a volo dovrebbe essere stabilmente utilizzato quale centro polifunzionale, attrattivo per la popolazione residente, di cui è già un centro della vita associativa, ma potrebbe esserlo anche maggiormente, per gli studenti universitari ed i loro bisogni di studio e ricreativi, per un turismo sportivo e legato alla vitalità del territorio che non ama stare rinchiuso in anacronistici villaggi. A tal proposito, se interessasse all’esecutivo, a Montegiardino viene ideato un albergo diffuso che utilizzerebbe durante i mesi estivi i locali dell’Università e che promuove un turismo in sintonia con il territorio, curioso di conoscerne le tipicità senza alcun bisogno di nuova cementificazione.



C.s. Comitato civico a difesa dell'area ex Tiro a volo

