Il Comitato Correntisti Sammarinesi presenta Istanza D’Arengo

In rappresentanza e su mandato delle molte decine di persone che hanno deciso di portare avanti la battaglia per chiedere al Governo ed alla politica tutta la modifica della Legge 94 del 2022 che ha comportato la conversione coatta in titoli di stato dei risparmi degli ex correntisti di Banca CIS sono a comunicare che su deliberazione degli aderenti al nostro comitato è stato deciso di presentare istanza d'arengo a seguito dell'insediamento dei nuovi Ecc.mi Capitani Reggenti la prossima domenica 02.10.2022. Il silenzio assordante delle istituzioni rispetto alle nostre richieste di ascolto ci ha portato a lanciare questo segnale che confidiamo possa aprire un confronto. Chiederemo con forza, ma nel rispetto delle istituzioni sammarinesi, l'introduzione di meccanismi e misure che vengano incontro ai gravissimi disagi che molti hanno subito e continueranno a subire per colpe e responsabilità certo non loro. Ci teniamo a sottolineare come non intendiamo questa battaglia come soltanto nostra: deve essere la battaglia di tutti i cittadini e risparmiatori sammarinesi che, purtroppo, del tutto incolpevolmente, potrebbero trovarsi a subire in futuro un trattamento simile al nostro vedendosi sottratti, per lunghissimi anni, i risparmi frutto di una vita di sacrifici e lavoro. In questo spirito invitiamo tutti coloro che siano interessati a sottoscrivere l'istanza a prendere contatti con me al seguente indirizzo mail per concordare forme e modalità della sottoscrizione: thomasbiagi7@gmail.com.

c.s. Thomas Biagi, Presidente Comitato Correntisti Sammarinesi