Il Comitato di Esperti del Consiglio d’Europa contro la Tratta di Esseri Umani a San Marino per una tavola rotonda di approfondimento

Una rappresentanza del Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani del Consiglio d’Europa (GRETA) si trova oggi a San Marino per una tavola rotonda, organizzata dal Comitato medesimo e rivolta a Istituzioni, Uffici pubblici, rete antiviolenza e settore privato direttamente interessati e coinvolti dalla lotta e prevenzione del fenomeno della tratta di esseri umani. Avviata dagli interventi del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, del Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, e del Segretario Esecutivo del GRETA collegata online, Petya Nestorova, la tavola rotonda è finalizzata a fare il punto sugli sviluppi intervenuti a seguito della pubblicazione del terzo rapporto di valutazione del GRETA e delle relative Raccomandazioni del Comitato delle Parti. L’appuntamento odierno rappresenta altresì un’occasione per condividere con gli attori coinvolti i progressi compiuti nell'attuazione della Convenzione, le eventuali criticità riscontrate e le possibili modalità attraverso cui il Consiglio d'Europa potrebbe sostenere San Marino nell'attuazione della stessa. All’interno delle quattro sessioni di discussione, verranno affrontati – alla presenza di rappresentanti di Forze di Polizia, Magistratura, Istituto di Sicurezza Sociale, settore dell’istruzione e dell’accesso al mondo del lavoro – i principali temi legati alla tratta di esseri umani e all’assistenza delle vittime, quali le modalità per prevenire lo sfruttamento lavorativo, le misure a tutela delle vittime siano esse maggiorenni o minorenni e l’adozione della strategia nazionale contro la tratta. “L’incontro odierno organizzato dal GRETA – afferma il Segretario di Stato Luca Beccari – rappresenta una duplice occasione per, da un lato, rinnovare all’interno del Consiglio d’Europa l’impegno della Repubblica di San Marino nella lotta ad una delle forme più efferate di violazione dei diritti umani quali la tratta di esseri umani, e dall’altro ci consente di fare il punto su ciò che resta ancora da adottare a livello nazionale per contrastare, prevenire e reprimere qualsiasi forma di tratta di esseri umani”.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







