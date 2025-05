Il Comitato Fair Play San Marino presente a Olympia Grecia

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) rappresentato da Gian Battista Silvagni Presidente, Maria Rita Morganti Vice Presidente, Riccardo Venturini CSPC, Patrizia Levorato CSPC ha partecipato ai lavori Congressuali, Assemblea Generale Elettiva, Cerimonia premiazione Premi Fair Play 2025, Cerimonia Giornata Mondiale Fair Play ONU e altri momenti di European Fair Play Movement (EFPM) all’Accademia Olimpica Internazionale nell’Antica Città di Olympia Grecia nei giorni 16-20 maggio 2025. Il tema centrale del 30° Congresso EFPM sul tema: “ Fair Play Education to foster inclusion in Sport “ è stato caratterizzato da diversi interventi di Relatori Internazionali che hanno catturato l’attenzione e la condivisione delle tematiche presentate; i partecipanti hanno presenziato nel corso delle giornate alla Cerimonia di premiazione dei Premi Fair Play EFPM 2025 e alla suggestiva Cerimonia della Celebrazione Giornata Mondiale Fair Play ONU al Monumento Pierre de Coubertin dove riposa il Cuore del Barone de Coubertin. L’Assemblea Generale Elettiva per il rinnovo delle cariche istituzionali di EFPM 2025-2028 ha riconfermato alla Presidenza EFPM il belga Philippe Housiaux e il nuovo Comitato Esecutivo di 8 membri rappresentativo di diversi Paesi. Molto suggestiva anche la Cerimonia al Comune della Città di Olympia divenuta Capitale Mondiale del Passaporto Internazionale Fair Play dove è stato consegnato tutti i partecipanti il “ San Marino International Fair Play Passport “ alla presenza dell’Assessore dello Sport di Olympia e dell’ideatore del Passaporto Internazionale Fair Play Prof. Gennaro Testa. La Delegazione sammarinese nell’occasione del ricco programma EFPM ha potuto confrontarsi e relazionarsi con gli Amici dei diversi Comitati Nazionali Fair Play, Ospiti, Relatori ed in particolare con il Direttore dell’Accademia Olimpica Grecia Denise Panagopoulou.

C.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

