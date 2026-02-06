Il Comitato Pro San Marino cresce: una presenza sempre più forte al fianco dei cittadini

È sotto gli occhi di tutti, il Comitato Pro-San Marino sta crescendo, nei numeri, nelle adesioni e soprattutto nell’attenzione che sta raccogliendo tra i cittadini. In questi giorni sempre più persone si fermano, chiedono informazioni, si confrontano e manifestano entusiasmo e partecipazione. Un segnale davvero importante, che conferma come la nascita del Comitato abbia intercettato un bisogno concreto di presenza, ascolto e rappresentanza. Abbiamo un obiettivo, preciso e non negoziabile, occuparsi, con serietà e continuità, di tutte le tematiche che riguardano il nostro Stato. Saremo sempre dalla parte della cittadinanza. Difenderemo ogni causa che riguarda il futuro del Paese, con coerenza, senza ambiguità e senza opportunismi. Il nostro impegno sarà costante, visibile e orientato ai risultati. Nei prossimi mesi San Marino sarà chiamata ad affrontare scelte decisive, a partire dal percorso legato all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Si tratta di un passaggio che non può essere sottovalutato, perché avrà conseguenze rilevanti sull’economia, sull’identità e sulle prospettive della nostra Repubblica. Vi promettiamo che saremo presenti anche in questo momento importante, pronti a vigilare, a informare e a difendere le peculiarità del nostro sistema, la nostra autonomia e il diritto dei cittadini a comprendere e partecipare alle decisioni che determineranno il futuro del Paese. La crescita che stiamo vedendo oggi è solo l’inizio. Altre persone si avvicineranno, perché il bisogno di tutela, chiarezza e rappresentanza è destinato ad aumentare. Il Comitato Pro San Marino continuerà il proprio percorso con determinazione, responsabilità e spirito di servizio verso la Repubblica.

C.s. - Emiliano Pazzaglia Direttivo Comitato PRO SAN MARINO

