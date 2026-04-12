Il Comitato Pro San Marino sarà presente alla serata Sovranità e futuro europeo organizzato da Domani Motus Liberi

Il Comitato Pro San Marino sarà presente alla serata Sovranità e futuro europeo organizzato da Domani Motus Liberi.

Il destino della nostra Repubblica non può essere deciso senza un confronto aperto e senza la voce di chi mette la libertà di San Marino sopra ogni cosa. Per questa ragione, il Direttivo del Comitato Pro San Marino parteciperà ufficialmente alla serata pubblica di mercoledì 15 aprile, alle ore 21:00 presso la Sala Montelupo di Domagnano, nell'ambito del convegno organizzato da DOMANI - Motus Liberi e dal Working Group in European Conservatism. L'appuntamento, dal titolo "Il futuro di San Marino tra Italia ed Europa - La visione dei conservatori", cade in un momento storico in cui le pressioni esterne e i dialoghi con le istituzioni europee rischiano di soffocare la nostra identità millenaria. La nostra presenza sarà mirata a monitorare e intervenire su temi che consideriamo vitali: la sovranità statale, la tutela delle specificità sammarinesi, la possibile e silente invasione musulmana e il reale impatto dei rapporti con Bruxelles sulla nostra economia e autonomia. Durante la serata di mercoledì la cittadinanza avrà l'occasione di pesare la concretezza delle proposte in campo. Il Comitato Pro San Marino intende presidiare questo momento di sintesi per garantire che il concetto di "identità nazionale" non resti uno slogan, anche in vista della venuta di 30 palestinesi in territorio, ma si traduca in azioni politiche a difesa del nostro Paese. Non possiamo permetterci distrazioni in questa fase cruciale di posizionamento internazionale. Invitiamo tutti i sammarinesi che condividono la nostra preoccupazione e il nostro amore per la Repubblica a trovarsi con noi mercoledì sera a Domagnano. Difendere San Marino significa esserci quando si discute del suo futuro.

C.s. - Comitato Pro San Marino

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