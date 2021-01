Il Comitato sammarinese di bioetica adotta il documento sulle vaccinazioni

Nella giornata di domani il Comitato Sammarinese di Bioetica varerà il proprio documento in materia di Copertura Vaccinale contro il Covid-19. Un testo che costituisce un’analisi approfondita delle tematiche correlate alla campagna vaccinale e agli aspetti ad essa connessi. Il documento, che contiene anche una serie di raccomandazioni, indica le basi bioetiche per un patto di salute e costituisce un importante supporto per attuare scelte responsabili, trasparenti ed equilibrate, in linea con un’impostazione democratica della convivenza civile. Dopo un approfondito lavoro di preparazione, il Comitato Sammarinese di Bioetica si riunirà nel pomeriggio di domani per emanare un apposito parere che tenga conto delle nuove e peculiari problematiche bioetiche, fra le quali spiccano: l’equa distribuzione del trattamento, le priorità nella distribuzione dei vaccini, i criteri di sicurezza, l’adesione alla vaccinazione e i principi di obbligatorietà legale o morale, la trasparenza delle informazioni.

