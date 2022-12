Il Comitato sammarinese di Bioetica in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti

La Repubblica di San Marino ospiterà nel 2024 il “14° Global Summit of National Ethics Committee”, evento internazionale promosso dall’OMS e dall’UNESCO che riunisce ogni due anni i comitati di bioetica delle nazioni di tutto il mondo. Nessun piccolo Paese aveva mai ottenuto l’onore di poter ospitare questo summit mondiale: sarà proprio la Repubblica di San Marino a ricevere per prima l’onore di ospitare in proprio territorio una conferenza di questa natura. Questo è il prestigioso risultato ottenuto nell’anno in corso dal Comitato sammarinese di Bioetica e celebrato questa mattina alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. In apertura, i saluti di indirizzo del Segretario di Stato Roberto Ciavatta che ha ricordato come “fin dal mio insediamento durante i primi mesi del 2020, il Comitato sammarinese di Bioetica si è rivelato un partner insostituibile e prezioso, per l’ottenimento delle autorizzazioni per l’utilizzo di farmaci off-label, nonché nell’individuazione di percorsi eticamente sostenibili nel contrasto della pandemia indirizzati ai soggetti più fragili”. Ha poi proseguito ricordando come “questo organismo non manca di essere presente con il proprio contributo in ambito internazionale, attraverso la partecipazione nei più importanti simposi, confermando la grande visibilità raggiunta dalla Repubblica di San Marino nella comunità bioetica internazionale. Non è un caso che il Comitato ha ottenuto dal Consiglio d’Europa la pubblicazione di documenti, alcuni dei quali riconosciuti come “Best practice”, da Organizzazioni Internazionali come l’OMS- UNESCO e dall’European Disability Forum”. E ha infine ricordato come “la Presidente del Comitato, Dott.ssa. Luisa Borgia, è stata eletta per acclamazione nel Bureau del CDBIO (Comitato Direttivo per i Diritti umani nei settori della biomedicina e della salute). Una nomina che costituisce un indiscusso e prestigioso riconoscimento per la Repubblica di San Marino nello scenario Internazionale”. Ha poi preso la parola la stessa Presidente del Comitato sammarinese di Bioetica, ricordando come “la Repubblica di San Marino ospiterà nel 2024 il Global Summit of National Ethics Commitee, un risultato che ci inorgoglisce ed i quali temi sono già stati approvati all’unanimità dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Un appuntamento che rappresenterà un’opportunità unica per la promozione di un dibattito internazionale atto alla costruzione di consensi su questioni di interesse globale nel campo della bioetica”. L’udienza di oggi è stata anche l’occasione per presentare il nuovo sito web del Comitato sammarinese di Bioetica, con un design più moderno e contenuti aggiornati e consultabili più facilmente, base di partenza anche per poter comunicare al meglio l’importante evento internazionale che si terrà in territorio la prossima primavera.

