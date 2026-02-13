Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin al simposio Milano-Cortina 2026

Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) rappresentato dalla Presidente Maria Rita Morganti e dal Vice Presidente Riccardo Venturini hanno presenziato a Milano presso il Palazzo Lombardia al Simposio internazionale “ Olympic Values & Artificial Intelligence “ promosso da quattro Organizzazioni mondiali ISOH, CIPC, CIFP, PI, con la partecipazione di rappresentanti del Movimento Olimpico, Autorità istituzionali e Sportive, relatori esperti di intelligenza artificiale. Per l’occasione la Delegazione sammarinese ha potuto incontrare diversi Dirigenti delle tante Sigle internazionali presenti per un cordiale e amichevole colloquio di cortesia. Tra i partecipanti hanno incontrato anche la polacca Hanna Wawrowska Vice Presidente International Fair Play Committee (CIFP) amica del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) che sarà presente a San Marino alla “9^ edizione Giornata Mondiale Fair Play” in programma per il giorno 7 settembre 2026. Al centro dell’incontro il rapporto tra innovazione tecnologica e valori olimpici, con particolare attenzione ai temi dell’etica, dell’integrità sportiva e dell’educazione. È emerso con chiarezza che l’intelligenza artificiale può rappresentare uno strumento prezioso per rafforzare la trasparenza, contrastare pratiche scorrette e ampliare l’accesso alla formazione e al patrimonio culturale olimpico. I relatori hanno tuttavia sottolineato che la tecnologia non è neutrale e deve essere guidata da principi di responsabilità, inclusione e rispetto della persona. Il fair play, valore fondante dello sport, è stato indicato come criterio di riferimento anche nello sviluppo e nell’utilizzo dell’IA. Il simposio si è concluso con un messaggio condiviso: l’innovazione deve essere al servizio dei valori umani, affinché lo sport continui a rappresentare un modello etico e culturale a livello globale.

