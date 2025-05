Il Comitato “Scuole vive nei Castelli” lancia un sondaggio per dare voce a cittadini e famiglie “Una scuola viva è una comunità che cresce”

Il Comitato “Scuole vive nei Castelli” lancia un sondaggio per dare voce a cittadini e famiglie.

La forza di una comunità si misura dalla capacità di ascoltarsi, coinvolgersi e agire insieme. Per questo il Comitato “Scuole vive nei Castelli”, realtà apartitica e apolitica, ha deciso di lanciare un sondaggio aperto a tutti: residenti, famiglie, ex alunni, insegnanti, cittadini di ogni età che abbiano a cuore il futuro dei nostri Castelli e delle scuole della Repubblica di San Marino.

Bastano pochi minuti per far sentire la propria voce: https://forms.gle/M45Ngd53gV9aLAKY6

La scuola non è solo un servizio: è il cuore pulsante di una comunità, il primo luogo di socializzazione, crescita e identità collettiva. Tutelarla significa scegliere di investire nella vita dei nostri territori. Cosa chiediamo? Idee, pensieri, disponibilità, sogni. Cosa offriamo? Ascolto, dialogo, spazio per agire. Il Comitato non è nato per protestare, ma per proporre.

Non vuole contrapporsi, ma connettere. Crediamo che il futuro si costruisca dal basso, con la voce di chi ogni giorno vive i Castelli e le scuole e li vuole vedere crescere, non spegnersi. Partecipare è facile, e oggi più che mai è importante. Compila il sondaggio, condividilo, diventa parte attiva di un cambiamento possibile.

Qr Code Sondaggio





Comunicato stampa

Il Comitato “Scuole vive nei Castelli”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: