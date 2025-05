Il Comitato “Scuole vive nei Castelli” si organizza: definite le prime cariche e lanciate le prossime iniziative

Il Comitato “Scuole vive nei Castelli” si organizza: definite le prime cariche e lanciate le prossime iniziative.

Lunedì 5 maggio u.s. si è riunito il Comitato “Scuole vive nei Castelli” per dotarsi di una prima struttura organizzativa, fondamentale per organizzare con maggiore efficacia una serie di iniziative a tutela delle scuole presenti nei Castelli. Sono stati nominati come portavoce del Comitato: Giacomo Rinaldi, Linda Covato e Rossana Coretti. Sono inoltre stati individuati i referenti per i Castelli di Fiorentino e Chiesanuova, con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale e rendere sempre più capillare il dialogo con le famiglie e i cittadini. Due le prossime azioni in programma:

1. Lancio della petizione popolare per la salvaguardia e il rilancio delle scuole nei Castelli, raccolta firme nei luoghi indicati sulla pagina social del Comitato e durante la Festa di San Lorenzo a Montegiardino nel week-end.

2. Invio della richiesta formale di incontro ai Consiglieri del Castello di Montegiardino, per avviare un confronto diretto con le istituzioni locali.

Segnaliamo con soddisfazione il grande successo del sondaggio lanciato domenica scorsa, che ha raccolto - in meno di 48 ore - oltre 100 risposte, a dimostrazione di un interesse vivo e diffuso sul tema. Il Comitato, apartitico e aperto a tutti, continuerà a lavorare con determinazione per promuovere una visione inclusiva, partecipata e lungimirante del futuro scolastico e sociale dei nostri Castelli.

c.s. “Scuole vive nei Castelli”

