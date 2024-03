Il Comites alla cerimonia di congedo dell’ambasciatore d’Italia a San Marino

Ieri pomeriggio il Comites San Marino rappresentato per l’occasione dal Presidente Alessandro Amadei, dai Consiglieri Valter Bartolini, Laura Corbelli e Lorenzo Venturini, ha partecipato alla cerimonia di saluto dell'Ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri e dell'Ambasciatrice Maria Giovanna Fadiga a conclusione dell'incarico diplomatico. Il mandato quadriennale dell’Ambasciatore è stato caratterizzato da un susseguirsi di eventi eccezionali, da cui non si è riusciti nemmeno a prendere una boccata di ossigeno. Dalla pandemia da Covid-19 che ha travolto il 2020, passando per la guerra in Ucraina nel 2022, fino ad arrivare alle tensioni sulla Striscia di Gaza. In questo fosco e complicato scenario l’Ambasciatore Mercuri è sempre stato un punto di riferimento autorevole nella gestione dei rapporti bilaterali, non mancando mai di dedicarsi alla promozione, al rafforzamento e all’ammodernamento dei legami e dei rapporti di cooperazione e amicizia con l’Italia. Viviamo in un tempo di grandi trasformazioni, dove l’esercizio dell’attività diplomatica diviene sempre più determinante ai fini di attuare strategie comuni di intervento e di difesa di valori e di principi fondamentali. Per questo motivo, il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato l’Ambasciatore Sergio Mercuri per aver svolto l’alto incarico con passione e competenza e l’Ambasciatrice Professoressa Maria Giovanna Fadiga, filologa classica ed umanistica, per avere reso la sede consolare un crocevia culturale, un luogo dove si promuove l’arte in tutte le sue declinazioni. All’Ambasciatrice va riconosciuto il merito di avere riportato alla luce, attraverso un percorso d’indagine storica, paleografica e filologica, un antico manoscritto custodito presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino che costituisce un primo ed essenziale riferimento per l'esistenza della Repubblica di San Marino e rispetto al quale nessuno, finora, aveva riservato particolare attenzione. Amadei ha richiamato la straordinaria rilevanza della candidatura di iscrizione del testo “Vita Sanctorum Marini et Leonis” al Registro UNESCO Memory of the World. Il pomeriggio è stato allietato dal concerto del trio cameristico composto da Laura Zanardi, Federico De Salvador e Luca Zavarise del Conservatorio di Ferrara.

Comites San Marino

