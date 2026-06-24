Il Comites alla presentazione del libro "7 Passi verso sé" scritto da Maurizio Cioria

Giovedì scorso, nella splendida cornice della Bibliobaita presso il Parco Laiala di Serravalle, una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei, dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi e dai sostenitori Riccardo D’Orazi, Ksenia Iakovleva e Samanta Tonelli ha partecipato alla presentazione del libro dal titolo “7 Passi verso sé" scritto da Maurizio Cioria. In un’atmosfera circondata da colori e suoni della natura, dove il fruscio delle foglie ed i versi degli animali che popolano il paesaggio notturno invitano alla contemplazione ed alla rigenerazione dello spirito l’autore ha raccontato la sua ultima pregevole opera. Maurizio Cioria, esperto in discipline bio-naturali, operatore ed insegnante Shiatsu e Reiki ha proposto al numeroso pubblico presente un percorso di avvicinamento graduale alla meditazione che si intraprende attraverso esercizi di respirazione, visualizzazione e consapevolezza. Il libro insegna ad ascoltare la propria interiorità, offrendo un cammino di conoscenza di sé che porta alla piena consapevolezza del proprio potenziale umano, emotivo e professionale. “Gli insegnamenti contenuti nel libro – ha dichiarato il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei - rappresentano uno stimolo alla riflessione ed alla crescita personale che consente al lettore di osservare la realtà con nuovi occhi, cambiando la prospettiva ed ascoltando i propri desideri più intimi fino ad assecondarli”. Molto spesso gli individui percepiscono dentro di sé un’energia da troppo tempo imprigionata da vincoli materiali, psicologici o sociali che lasciano lividi molto profondi nella loro coscienza soprattutto quando tali restrizioni limitano notevolmente la libertà di esprimere la propria personalità e le proprie attitudini. La soluzione più efficace per liberare l’energia positiva ed allontanare la negatività, secondo Cioria, è rappresentata dal risveglio dell’anima, poiché l’anima è in grado di vedere ciò che alla mente razionale sfugge. Capire che siamo fatti di corpo, mente, anima e spirito significa comprendere chi siamo realmente. Al termine del dibattito moderato da Carlo Filippini, editore dell’opera "7 Passi verso sé" si è tenuta, per la gioia del pubblico presente, una prova pratica di meditazione guidata dall’autore.

C.s. Comites San Marino







