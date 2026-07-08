Il Comites alla presentazione del libro scritto da Sigfrido Ranucci

Il Comites alla presentazione del libro scritto da Sigfrido Ranucci.

Domenica scorsa in un piazzale Ceccarini affollato il Membro dell'Esecutivo del COMITES SAN MARINO Marina Rossi ha partecipato alla presentazione del libro scritto dal giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci dal titolo "Il ritorno della casta" che ha inaugurato i grandi incontri della rassegna "Senza fine - parole e libri sotto lune e stelle di. Riccione". Ranucci, una delle figure più autorevoli del giornalismo italiano fu vittima l'anno scorso di un attentato dinamitardo che distrusse la sua auto e danneggiò seriamente quella di sua figlia. Il libro analizza 50 anni di storia italiana, caratterizzata dagli intrecci della P2 con i santuari del potere politico. Uno dei periodi più bui dell'Italia di fu quello compreso tra la fine degli anni '60 e gli inizi degli anni '80 segnato da una drammatica violenza politica ed eversiva perpetrata da gruppi di estrema destra ed estrema sinistra. L'incontro ha offerto una occasione di approfondimento sulla riforma costituzionale della magistratura e sui suoi riflessi sul sistema democratico. Il membro dell'esecutivo del Comites San Marino si è complimentato con l'autore per il suo coraggio e la sua determinazione nel trattare temi così scomodi.

C.s. - Comites

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