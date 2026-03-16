Il Comites alla presentazione del romanzo scritto da Vittorio Brigliadori

Il Comites alla presentazione del romanzo scritto da Vittorio Brigliadori.

Venerdì scorso una delegazione del Comites San Marino rappresentata dal Presidente Alessandro Amadei, dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi, dal Consigliere Lorenzo Venturini e dal Sostenitore Riccardo D’Orazi ha partecipato alla presentazione del romanzo scritto da Vittorio Brigliadori dal titolo “Alba – 13-1-1944: La storia di Carlo e Caterina”. Brigliadori racconta le vicende personali di una coppia, Carlo e Caterina, in un’opera che intreccia storia e tradizioni sullo sfondo dell’Italia della seconda guerra mondiale. L’ambientazione del romanzo trasporta il lettore in uno dei periodi più bui della storia dell’uomo che coincide con il più grande e sanguinoso conflitto armato che costò all'umanità sei anni di sofferenze, distruzioni e massacri con circa 60 milioni di morti. Le popolazioni civili si trovarono coinvolte nelle operazioni belliche in una misura sino ad allora sconosciuta e furono bersaglio dichiarato di bombardamenti, rappresaglie e persecuzioni. Nel racconto narrato da Vittorio Brigliadori i due protagonisti si trovano a dovere affrontare scelte difficili per la loro sopravvivenza, terrorizzati dalla paura della morte, della fame e della perdita delle persone care, riflettendo così le condizioni di vita di un popolo intero. Il romanzo restituisce uno spaccato intenso dell’Italia degli anni ‘40, offrendo al lettore una riflessione sulla memoria, sull’eredità morale e sulle cicatrici lasciate dal conflitto attraverso le scelte e le azioni dei protagonisti del racconto che ricalcano i valori e le convinzioni della loro epoca. Il Presidente Alessandro Amadei si è complimentato con l’autore per la profondità dell’opera, la quale trasmette un messaggio di speranza e di rinascimento, mostrando come le relazioni umane possano sopravvivere e crescere anche nelle situazioni più drammatiche. Tra il numeroso pubblico presente anche Maria Loredana Pinotti degli Uberti, Console Onorario del Portogallo a San Marino.

C.s. - Comites San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: