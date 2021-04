Il Comites dà il benvenuto agli Eccellentissimi Capitani Reggenti

Il Consiglio Elettivo del Comites saluta e ringrazia gli Eccellentissimi Capitani Reggenti uscenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini per il lavoro svolto in quest’ultimo complicatissimo periodo contraddistinto dalla pandemia ed accoglie calorosamente l'investitura delle Sue Eccellenze Giancarlo Venturini e Marco Nicolini. Il Consiglio Elettivo confida vivamente che il mandato che hanno assunto i nuovi Capitani Reggenti sia di buon auspicio per l'accoglimento della richiesta del Comites di eliminare dalla normativa in tema di cittadinanza la rinuncia alla cittadinanza d'origine, come condizione per acquisire la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione. A tal proposito, si ricorda che fu proprio Sua Eccellenza Gian Carlo Venturini, allora Segretario di Stato agli Interni, a trasformare la concessione della cittadinanza sammarinese da atto straordinario a pratica amministrativa ordinaria da espletare una volta maturati i requisiti richiesti dalla Legge. E si ricorda, inoltre, che con il movimento politico, di cui Sua Eccellenza Marco Nicolini è rappresentante, vi è sempre stata una vicinanza di vedute in merito al tema dei diritti dei cittadini stranieri residenti in Repubblica ed in merito alla necessità di uniformare la normativa sammarinese in tema di cittadinanza agli standard europei.

Il Consiglio Elettivo del Comites