Il Comites dà il benvenuto ai neoeletti Capitani Reggenti

Il Comites San Marino, tramite il suo vicepresidente Alessandro Amadei, porge le più calorose congratulazioni ed i più fervidi auguri agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini eletti dal Consiglio Grande e Generale per il semestre 1 ottobre 2020 – 1 aprile 2021.

Una nomina che non solo premia l'elevato profilo dei due nuovi capi di Stato ma che è altresì il coronamento dell’ impegno politico, culturale e sociale che essi hanno profuso finora.

Alessandro Cardelli dal 2012 è membro del PDCS del Consiglio Grande e Generale ed attualmente è esponente della Commissione Affari Costituzionali e Affari Interni, mentre Mirko Dolcini è Capogruppo in Consiglio Grande e Generale di Domani Motus Liberi con un passato in OSLA dove ha ricoperto la carica di Presidente e di Direttore Responsabile del giornale dell’associazione.

Sono certo – dichiara Alessandro Amadei - che nello svolgimento del loro prestigioso incarico daranno un contributo concreto al rilancio ed al progresso della nostra amata Repubblica in un momento così delicato per il nostro futuro, affrontando le complesse questioni che interessano la comunità con la massima determinazione e competenza.

Un saluto ed un ringraziamento va rivolto ai Capitani Reggenti uscenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani per il lavoro svolto.



Comunicato stampa

Alessandro Amadei

(vicepresidente Comites San Marino)