Il Comites e la Fondazione Umberto Boccioni alla mostra “Viaggio nell’Arte a 360°”

Sabato 9 marzo il Comites San Marino rappresentato dal Presidente Alessandro Amadei e dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi ed il Presidente della Fondazione Umberto Boccioni Giuliano Cardellini hanno visitato la mostra “Viaggio nell’Arte a 360°” curata da “La Maison de la Petite Sara – Art Gallery” presso Motorworks al Centro Fiorina con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e del Comites San Marino.

Per l’occasione è stato realizzato un percorso espositivo che declina la pittura e la scultura in varie sfaccettature e che conduce il visitatore in un appassionante viaggio nei vari periodi della storia dell'arte.

Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha dichiarato di avere vissuto un’esperienza artistica unica e senza precedenti, complimentandosi con Antonella Oldano, Paolo Martinengo e Sara Cerosio de “La Maison de la Petite Sara – Art Gallery” per avere ancora una volta catturato l’attenzione del pubblico con capolavori immortali dell’arte come, i dipinti di Mario Schifano, protagonista assoluto della scuola Pop romana, di Denise Camporesi, pittrice riminese, le opere di Alighiero Boetti, esponente di punta dell’Arte Povera ed i vetri di Emile Gallé, uno dei più significativi rappresentanti dell’Art Nouveau.

Grandi emozioni ha provato anche il Presidente della Fondazione Umberto Boccioni Giuliano Cardellini, il quale era presente alla mostra anche per testimoniare quanto vivo sia il legame tra l’arte moderna e contemporanea e l’arte del celebre artista Umberto Boccioni, pittore e scultore futurista, i cui genitori erano originari di Morciano di Romagna. Tra le stampe, pitture, sculture libri, icone ed installazioni presenti alla mostra anche un giornale degli anni 30 dal titolo “La città Nuova” dedicato all’architettura futurista. E’ notorio come il tema della città venga concepito molto spesso dai futuristi, come luogo della modernità che con la sua forza travolgente rappresenta lo spazio in cui si incarnano il futuro, la velocità ed il movimento.



