Il Comites in memoria di Paolo Borsellino.

Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei rende omaggio con commozione alla memoria del giudice Paolo Borsellino, un magistrato che spese la sua vita nella lotta alla mafia, sacrificando sé stesso e la sua famiglia. Sono passati 33 anni da quella terribile estate del 1992, quando un'autobomba contenente circa 90 kg di tritolo esplose sotto casa di sua madre, uccidendo il giudice Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. L'unico sopravvissuto fu l'agente Antonino Vullo. L’esempio di Paolo continua a vivere in chi ogni giorno, combatte per un’Italia più giusta, libera dalle mafie, dal malaffare, dalla paura ed il suo ricordo è spunto di riflessione per confermare un impegno comune nel contrasto alla criminalità organizzata. La sua morte, come quella del giudice Giovanni Falcone avvenuta 57 giorni prima nella strage di Capaci, scatenò un'onda di indignazione e rafforzò la determinazione nella lotta alla mafia. L’eredità dei due eroi della legalità continua ad ispirare le nuove generazioni, essendo Borsellino e Falcone ricordati come un simbolo di integrità, coraggio e della strenua ricerca della giustizia contro il potere insidioso del crimine organizzato.

C.s. - Alessandro Amadei Presidente del Comites San Marino

