Il Comites incontra Demos

Venerdì scorso una delegazione del Comites San Marino composta del presidente Alessandro Amadei, dal membro dell’esecutivo Marina Rossi e dal membro del consiglio elettivo Francesco Chiarelli ha incontrato Demos rappresentato per l’occasione dal presidente Grazia Zafferani, dal coordinatore Carlo Boffa e dai membri del coordinamento, Debora Beccari e Roberto Mazza (foto) – si legge in una nota congiunta diffusa da Demos e dal Comites San Marino. Il neonato movimento Demos è stato costituito soprattutto con lo scopo di dare voce a quei tanti cittadini che chiedono la tutela del diritto all’autodeterminazione e della libertà individuale, sentendosi abbandonati da una politica che lascia molto spazio alla contrapposizione e poco alla sintesi. Al centro del dibattito che si è tenuto presso la sede del Comites San Marino di via Maestri Comacini di Città, la questione della doppia cittadinanza per naturalizzazione ed in particolare la richiesta avanzata dal Comites San Marino di eliminare dalla normativa vigente la rinuncia alla cittadinanza di origine, come condizione per essere naturalizzati sammarinesi. Demos ha dimostrato particolare sensibilità sul tema, assumendosi l’impegno di sollecitare l’avvio dell’iter parlamentare della discussione della riforma della legge sulla cittadinanza. Durante il confronto il presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha rivolto anche un pensiero alle condizioni di precarietà in cui versano i soggiornanti, i quali sono sprovvisti, tra l’altro, di tutele sanitarie.

