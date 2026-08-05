Il Comites incontra Futuro Nazionale

Martedì 4 agosto Simone Mazzi, Referente del Comitato Costituente di Futuro Nazionale di Rimini 1596, nonché Consigliere Comunale di Montefiore Conca e Consigliere dell’Unione della Valconca accompagnato da Deanna Brazzini, Vice Referente del Comitato Costituente di Futuro Nazionale di Rimini 1596, da Mario Garattoni, esponente di Futuro Nazionale, nonché ex Consigliere Comunale di Morciano di Romagna e Gretel Modorati di Futuro Nazionale di Riccione sono stati ospiti del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino Città. Ad accogliere gli ospiti il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, il Membro dell’Esecutivo Marina Rossi, i sostenitori Ksenia Iakovleva ed Alessandro Ceriani presenti in sede congiuntamente ad un nutrito pubblico, tra cui Silvano Menghi, Consigliere Comunale con delega al Decoro Urbano del Comune di Morciano di Romagna, Bruno Macina, Membro del Direttivo del Partito Socialista, Massimo Ceccaroli ed Arnaldo Beltrami, rispettivamente Presidente e Consigliere di AFIS (Associazione Frontalieri Italia-San Marino) e Fabio Avanzolini ed Alberto Bonazzoli, rispettivamente Portavoce e Membro del Direttivo di Insieme per la Valconca. In apertura di dibattito il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha rievocato la recente storia di Futuro Nazionale, costituitosi ufficialmente 13 giugno 2026 a Roma all'Auditorium della Conciliazione ed il cui manifesto programmatico pone al centro dell’azione politica temi identitari, come quello della sicurezza, della difesa e delle politiche europee. Durante l’incontro sono state affrontate questioni prioritarie per il territorio e per la comunità locale e transfrontaliera, concentrandosi in particolare sulle problematiche legate al lavoro frontaliero, sul tema della doppia tassazione a carico dei pensionati ex frontalieri, sul mancato riconoscimento dei benefici della Legge 104 del 1992 a favore dei frontalieri e più in generale sulle esigenze della comunità italiana residente nella Repubblica di San Marino. Ampio spazio anche al tema della sanità locale con la ferma volontà espressa dal Consigliere Comunale di Montefiore Conca Simone Mazzi di sollecitare le istituzioni a rafforzare il presidio dell’automedica in Valconca, ritenuto fondamentale per garantire un servizio di medicina d'urgenza efficiente per il territorio e per garantire la tempestività dei soccorsi nei comuni della vallata. Quando la nuova organizzazione del sistema di emergenza-urgenza in Romagna, decisa dalla CTSS (Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria) e da AUSL Romagna ha comportato significative modifiche alla rete delle automediche negli ultimi anni, fino a quando nel 2022 è stata trasferita l’automedica da Riccione a Miramare. L’intervento dell’esponente di Futuro Nazionale, nonché ex Consigliere Comunale di Morciano di Romagna Mario Garattoni si è concentrato invece sulla tutela delle acque ed in particolar modo su un articolato progetto dedicato alla gestione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche dei territori confinanti con San Marino. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto diretto tra Futuro Nazionale ed i cittadini con la promessa da parte del Consigliere Comunale di Montefiore Conca Simone Mazzi di portare le questioni discusse sui tavoli istituzionali preposti.

c.s.

Comitato Costituente di Futuro Nazionale di Rimini 1596

Comites San Marino









