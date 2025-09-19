Il Comites incontra i vertici di Banca Centrale

Proseguono gli incontri organizzati dal Comites San Marino per celebrare le personalità italiane protagoniste della vita economica imprenditoriale e culturale sul Titano. In questo affascinante viaggio alla ricerca di talenti italiani che contribuiscono al progresso e al prestigio internazionale della amata Repubblica si raccontano storie di persone determinate, coraggiose, creative, visionarie che dimostrano che con perseveranza ed impegno ogni progetto, seppur con mille difficoltà, può essere realizzato. In tale prospettiva le settimane scorse una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Avvocato Alessandro Amadei e dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi ha reso omaggio all’Avvocato Catia Tomasetti e al Dottor Andrea Vivoli, rispettivamente Presidente e Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino durante l’incontro tenutosi presso la sede dell’Istituto. L’Avvocato Catia Tomasetti dal lungo curriculum professionale, in cui spicca la sua alta competenza in Project Finance e la sua notevole esperienza nel settore legale, bancario e finanziario e il Dottor Andrea Vivoli, esperto in materia di regolamentazione e supervisione degli intermediari bancari e finanziari, nonché Presidente del Coordinamento della Vigilanza, rappresentano le massime autorità di BCSM. La Banca Centrale ha contribuito ad assicurare solidità ed efficienza al sistema bancario e finanziario anche nei recenti periodi bui della storia sammarinese. Il lavoro straordinario della Presidente, del Consiglio Direttivo, della Direzione Generale e di tutta la Banca Centrale è stato determinante anche per affrontare le sfide di un quadro internazionale segnato dalla pandemia, dalle guerre, dalla crisi energetica, dall’inflazione e dalla crescita del prezzo delle materie prime che hanno scosso fortemente i sistemi finanziari di tutto il mondo. Al termine dell’incontro il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato la Presidente Tomasetti e il Direttore Generale Vivoli per la calorosa accoglienza ricevuta.



c.s. Comites San Marino












