Il Comites incontra il Gruppo Civico Comunità e Territorio San Marino

Giovedì 15 ottobre presso la sede del Comites San Marino sita in Via Maestri Comacini a San Marino Città si è svolto in un clima cordiale e amichevole l’incontro tra il Comitato degli Italiani all’estero ed il Gruppo Civico Comunità e Territorio San Marino. Ad accogliere il Presidente del Gruppo Civico Emiliano Pazzaglia ed il Segretario Generale Valentina Pelliccioni, una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei, dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi e dai sostenitori Ksenia Iakovleva ed Alessandro Ceriani insieme ad un nutrito numero di concittadini. L’incontro introdotto dal Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, il quale ha raccontato altresì la storia del Gruppo Civico ed i profili dei suoi esponenti, è stato l’occasione per confrontarsi sui temi del caro vita, delle fragilità sociali, della tutela del territorio e sull’identità della Repubblica. In particolare il Presidente di CTSM Emiliano Pazzaglia si è soffermato sul problema del caro casa e sulla questione della doppia imposizione a carico dei pensionati ex frontalieri, mentre il Segretario Generale di CTSM Valentina Pelliccioni ha spiegato che lo scopo del Gruppo Civico è quello di sviluppare un’azione civica che affronti i problemi reali della gente, rifiutando formule politiche astratte con la convinzione che San Marino meriti una voce civica radicata, libera e presente. “Una comunità funziona quando le persone vengono ascoltate” ha dichiarato il Presidente del Gruppo Civico Comunità e Territorio San Marino Emiliano Pazzaglia, il quale ha aggiunto “partire dal Comites San Marino ci è sembrato naturale”. Da queste riflessioni si è aperto un approfondito confronto con il pubblico presente, dal quale inevitabilmente è scaturita la discussione in merito all’accordo di Associazione Europea, a cui San Marino sta aderendo. Il Gruppo Civico Comunità e Territorio San Marino ha ribadito la propria posizione chiara: la ratifica dell’Accordo di Associazione Europea dovrebbe essere preceduta da un referendum popolare, così da coinvolgere direttamente i cittadini in una scelta ritenuta decisiva per il futuro del Paese. Al termine dell’incontro il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato gli esponenti del Gruppo Civico Comunità e Territorio San Marino per il rapporto di amicizia creatosi tra i due comitati e per avere propiziato un momento di dialogo costruttivo, in cui condividere idee, opinioni ed esperienze sui temi che interessano i sammarinesi e la comunità italiana residente nella Repubblica di San Marino. La versione integrale del video dell’incontro sarà disponibile sui canali YouTube del Comites San Marino e del Gruppo Civico Comunità e Territorio San Marino.

C.s. - Comites San Marino - Gruppo Civico Comunità e Territorio San Marino







