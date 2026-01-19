Il Comites incontra il Partito Socialista

Venerdì scorso una delegazione del Partito Socialista composta dal Coordinatore Augusto Casali, dal Vicecoordinatore Erik Casali e dal membro del Direttivo Bruno Macina è stata ospite del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino Città. Ad accogliere gli esponenti del partito il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, il Membro dell’Esecutivo Marina Rossi unitamente ad un gruppo di sostenitori del comitato degli italiani all’estero composto da Alessandro Ceriani, Riccardo D’Orazi e Gianni Ricciardi (foto). L’incontro introdotto dal Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei è stato un'occasione preziosa per condividere idee, opinioni, informazioni ed esperienze tra i partecipanti, creando sinergie e rafforzando legami. Durante il confronto sono stati approfondite le principali questioni afferenti gli italiani a San Marino, come la doppia imposizione a carico dei pensionati ex frontalieri, il mancato riconoscimento dei permessi previsti dalla Legge 104 del 1992 a favore dei lavoratori frontalieri ed i diritti degli italiani residenti a San Marino, evidenziando la necessità di un dialogo costante tra i diversi livelli istituzionali dell’Italia e di San Marino per affrontare criticità e sfide sempre più complesse. “L’Italia, un gigante che ci circonda da tutti i lati, - ha dichiarato il Coordinatore Augusto Casali - rimane il principale interlocutore, quindi prima di stipulare l’accordo di associazione europea occorre che San Marino faccia i conti con lo Stato più vicino a noi”. Da qui la posizione chiara del Partito Socialista che da tempo chiede che la ratifica dell’Accordo di Associazione Europea sia preceduta da un referendum popolare, coinvolgendo direttamente i cittadini prima di compiere un passo così determinante per le sorti del Titano, in modo che i sammarinesi siano protagonisti del proprio futuro. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato calorosamente gli ospiti per la gradita visita e per il contributo che gli esponenti del Partito Socialista hanno portato alla discussione. Particolare interesse ha suscitato l’intervento di Augusto Casali, già Segretario di Stato e storico protagonista della vita politica di San Marino, il quale con i suoi racconti ha intrecciato ricordi personali ed aneddoti riguardanti la sua attività svolta nelle istituzioni.

