Il Comites incontra il PD

Venerdì 24 luglio il Partito Democratico rappresentato per l’occasione da Toni Ricciardi, Vicepresidente del Gruppo PD della Camera dei Deputati, Andrea Gnassi ed Emma Petitti, rispettivamente Deputato e Consigliere Regionale Emilia-Romagna del PD e Luciano Vecchi, Responsabile Italiani nel Mondo del PD è stato ospite del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino Città. Ad accogliere gli ospiti il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, il Membro dell’Esecutivo Marina Rossi, i sostenitori Ksenia Iakovleva ed Alessandro Ceriani presenti in sede congiuntamente ad un nutrito pubblico, tra cui Michele Muratori, Presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri di Libera, Gerardo Giovagnoli, Delegato alle Relazioni Internazionali ed Affari Europei del PSD, Gabriele Vitali, Vicesegretario di Rete, Christian D’Andrea, ex Sindaco di San Clemente e Patrizia Di Luca, Responsabile del Centro di Ricerca sull’emigrazione del Dipartimento Storico e Giuridico dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. In apertura di dibattito il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato gli esponenti del PD per la gradita visita, ricordando l’impegno del partito nella difesa dei diritti della comunità degli italiani all’estero che ora più che mai si sente smarrita e nel dare voce agli ultimi ed a chi resta ai margini. Al centro del confronto le questioni che riguardano gli italiani che risiedono e lavorano all’estero, ovvero il lavoro frontaliero, il tema della doppia tassazione a carico dei pensionati ex frontalieri, le norme sulla cittadinanza, la questione della patente a punti e, più in generale, le esigenze della comunità italiana residente nella Repubblica di San Marino. Gli illustri relatori del PD hanno affrontato le varie criticità sotto diverse angolazioni, portando suggerimenti e prospettive per il rilancio delle istanze che il Comites San Marino da tempo avanza alla politica, con la consapevolezza che la condizione degli italiani all’estero e soprattutto dei pensionati ex frontalieri, ad avviso del PD, è lo specchio delle fragilità e delle croniche carenze organiche e strutturali di un sistema Paese che non riesce ad intercettare le esigenze delle persone in gravi difficoltà. Occorre – secondo il Partito Democratico - uscire dallo scontro politico e dal clima di perenne campagna elettorale caratterizzato da continui botta e risposta tra leader e partiti che fanno perdere di vista i problemi della vita reale. In questa prospettiva il Deputato del Pd Andrea Gnassi ha proposto il cosiddetto “pacchetto San Marino” che comprende diverse aree di intervento, all’interno delle quali applicare con una procedura d’urgenza misure a tutela dei frontalieri e degli italiani residenti all’estero, in modo da fornire in tempi brevi risposte concrete alle sfide attuali. Al termine dell’incontro il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato vivamente Luciano Vecchi, Responsabile Italiani nel Mondo del PD per avere collaborato all’organizzazione del proficuo incontro.

C.s. Comites San Marino







